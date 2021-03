Masiva protesta en el Hospital de Romero tras seguidilla de robos y tiros

Tras una seguidilla de violentos episodio que incluyeron un robo y un enfrentamiento a los tiros con la policía, la comunidad del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero se movilizó hoy en reclamo de medidas de seguridad, al tiempo que presentó un petitorio a las autoridades del nosocomio en la que manifestaron su preocupación por lo sucedido.

Una profesional que como otros tantos empleados del nosocomio participó de la manifestación realizada en el acceso de 520 y 175, aseguró que "estamos acá para que se visibilice la cuestión". "Faltan medidas de seguridad, así que hoy vamos a ver si toman las medidas, a ver si responden a la nota que tenemos acá para entregar y en la que figuran todos los sectores", dijo.

"Estamos aquí todos los trabajadores, personal de salud, mantenimiento, seguridad, limpieza. Somos todos. No importa quienes", enfatizó sobre lo abarcable de la manifestación que reunió a todas las áreas del Korn.

En la protesta recordó que "entraron dos veces al Hopen ambas hubo disparos. Una fue un tiro al aire y en el otro un enfrentamiento en el hospital.

Espero no tener ningún tipo de problemática dentro del Hospital por haberme expuesto tanto. Mientras estoy acá, en la movilización, las directoras fueron a mi servicio y constataron que no estaba presente. Amo lo que hago y me parece que sería muy de mala leche tener una consecuencia laboral por pedir que nadie se muera en el hospital por un disparo, ni un compañero ni un paciente. Esto no es personal con nadie. Es por el hospital. Es por respuestas. Esto no es partidario ni una cuestión política.

Necesitamos seguridad para trabajar tranquilos. Que haya seguridad, luz, no que se corte el pasto hoy y luego de un mes no vuelvan a mantenerlo. Que se ocupen y haya siempre nafta para que el predio esté con el pasto corto. Se han puesto luces y las han robado. Es complicado. Estamos cansados. Estamos apoyando porque todos queremos lo mismo.