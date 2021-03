El delito y el plomo se instalaron en el hospital de Romero

La ecuación entre las armas de fuego y la Ciudad agrega cada vez más sumandos en la operación. Desde robos a punta de pistola hasta enfrentamientos (entre bandas antagónicas o entre policías y delincuentes), el uso del plomo y la pólvora se hizo cada vez más frecuente. Melchor Romero es uno de los sectores donde más se observa esta realidad. El año pasado hubo cuatro crímenes y, por lo menos, el doble de baleados en circunstancias relacionadas al delito. En este 2021, el cuerpo de Daniel Aguilera (28) fue arrojado desde un auto a una zanja: tenía cinco tiros en el cuerpo.

Ayer al mediodía, un grupo de médicos y personal de salud del hospital Alejandro Korn, situado en 520 y 175, se manifestaron ante los episodios violentos de los que fueron víctimas el último fin de semana. Aunque, revelaron, la situación tiene otros antecedentes, algunos recientes y otros más lejanos en el tiempo.

Respecto a los últimos hechos, éstos tuvieron lugar entre el viernes y el domingo pasado. El primero ocurrió entre las 17.30 y las 18 horas, cuando uno de los trabajadores del nosocomio advirtió a dos desconocidos dentro del depósito de medicamentos. Al notar que habían sido descubiertos, “ambos escaparon a pie en dirección al barrio de emergencia que se formó de manera ilegal en la parte sur del sanatorio”, indicó un vocero policial.

En tanto, una fuente del Alejandro Korn añadió que “uno de los dos ladrones sacó un arma y disparó al aire”. Luego, el testigo constató que habían sustraído diversos medicamentos, sobre todo psicofármacos que, sostuvo la misma fuente, “es bastante grave, porque estas drogas tienen una capacidad de reventa en el mercado negro muy importante”. El régimen de puertas abiertas que posee el lugar “es buena para el paciente, pero por otro lado permite que gente de la zona o de otros sectores lo usen como una calle más”, detalló. Horas después del atraco, personal de la comisaría decimocuarta junto al Comando Patrullas La Plata, aprehendieron a los presuntos autores con armas de fuego y varias tabletas de clonazepam. Además, fueron reconocidos por las víctimas y quedaron filmados por las cámaras de seguridad del COM. Uno tiene 17 años y el otro 18.

Sin embargo, el domingo otro incidente volvió a encender la alarma. “Eran los mismos, pero esta vez vinieron tres más”, explicaron los trabajadores de la salud. Marcela Rómulo, médica psiquiatra y jefa de la Sala de Agudos Hombres, señaló que “vienen sucediendo muchos hechos de inseguridad, entran en diferentes servicios y en salas para robar. Es algo que ocurre hace ya mucho tiempo”. E indicó que “este fin de semana ingresaron al depósito de la ropa y la medicación y se llevaron parte de todo eso y regresaron el domingo a llevarse el resto. La bala del viernes pudo haber pegado en cualquier lado”. El domingo, en tanto, aseguraron que “se oyeron más de diez tiros, cuando “la Policía se enfrentó” a los malvivientes tras un nuevo ataque.

PUERTAS ABIERTAS

Rómulo manifestó que “los vigiladores tienen miedo porque son pocos y están desprotegidos. El año pasado hubo otro tiroteo dentro del predio. No puede suceder dentro de un hospital”.

Según pudo saber este diario, los guardias del hospital están apostados en los accesos, “pero no hay prácticamente requerimientos para quienes entran”, indicó un profesional que prefirió el anonimato. Asimismo, informó que “ahora son empleados del hospital, antes eran tercerizados. No están armados y no pueden intervenir aplicando la fuerza, su tarea es disuasiva y cuando hay problemas tienen que llamar a la Policía”.

“En la entrada hay una oficina con cuatro efectivos de la Policía”, continuó. “Pero del lado que da al penal se robaron todo el alambre, y para el sur hay un toma muy grande: desde ahí suceden muchos de los robos”, agregó. Atentos a esta realidad, los trabajadores prepararon “una nota para entregar mañana (por hoy) a la dirección, que acompañará la movilización. Le van a pedir una serie de medidas después de lo que sucedió en este tiempo, con la idea de prevenir futuros hechos”, sentenció.

El reclamo está anunciado a las 10 de la mañana en la puerta del sanatorio, y será “sin corte de calle y sin intencionalidad política, es simplemente para reclamar por seguridad”, finalizó.