El “GPS” de las luminarias rotas, una pesadilla que se expande por los barrios

Desde diferentes barrios de la Ciudad volvieron a la carga por las deficiencias en el alumbrado público. La oscuridad es uno de los principales factores de inseguridad, y los vecinos piden urgentes reparaciones para contrarrestar el avance de la delincuencia y recibir el servicio público por el cual pagan.

Sergio Sereno es vecino de 10 entre 54 y 55, de Villa Elisa y contó que él tuvo que “comprar los elementos para que tres años atrás la empresa Edelap instalara los postes para el alumbrado público y la Municipalidad los conectara al sistema. “El tiempo pasó, las lámparas se rompieron, quedamos a oscuras, hice los reclamos, cambiaron un poste pero no volvieron a poner el brazo para colocar una de las lámparas, en la columna en la que también hay un alarma vecinal”.

“Las lámparas que pusieron acá no son led, tienen fallas las fotocélulas, y hemos estado días enteros con las luces encendidas, se desgastaron, se rompieron y no las reponen. Hice reclamos y al tiempo me llegó un mail para informarme que se repararon, pero no fue así. El problema sigue y ya nos robaron”, agregó el vecino, que pide una “solución urgente”.

En 25 entre 414 y 415, también de Villa Elisa, hicieron el reclamo y aseguran que desde la Municipalidad les respondieron que “no tenían materiales”. En la misma localidad contaron que “desde el mes de octubre estamos reclamando la reparación de la luminaria n° 78682 en la calle 29 entre 411 y 412. Todos los llamados se hicieron al 147 y nos responden por mail después de 2 días informando que ya fue resuelto pero la luminaria no funciona”.

Otros reclamos que se recibieron en este diario fueron de los vecinos de camino Belgrano entre 502 y 503, donde hay dos columnas que tienen las lámparas apagadas; en 494 entre 10 y 11, Villa Castells, una luminaria está apagada desde hace 4 meses.

Los vecinos de Arturo Seguí aseguran que llevan varios meses de reclamos por unas 20 luminarias que están fuera de servicio en la zona de 411 a 413 y las vías del ferrocarril. “Ya hubo episodios de inseguridad”, avisan.

También hubo quejas en 133 entre 697 y 698 de Ignacio Correas; en 471 y 23 de City Bell, por la columna 6441 que está fuera de servicio y llevan tres meses de quejas.

En el Centro también hay quejas por el alumbrado público. Aseguran que la luminaria 79787 de 5 y 57, y la 12945, de 57 casi 5, no funcionan hace varios meses, por lo tanto la zona del Automóvil Club Argentino es “una boca de lobo”. En 55 entre 8 y 9 hicieron tres reclamos al teléfono 147 de la Municipalidad por la columna de alumbrado 84025 que no funciona.

Prometen solucionar hoy los reclamos hechos en zonas de Villa Elisa y City Bell

Y los frentistas de 206 entre 519 y 520 se suman al mapa de luminarias fuera de servicio, en este caso por la columna 27106.

En Gonnet y Sicardi también ruegan por una solución en el alumbrado público. Y suman luminarias sin funcionar por las calles 495 entre 24 y 25 en el primer caso, y las de 9 entre 659 y 660 en el segundo barrio.

Desde la Municipalidad informaron que “identificamos la demanda de pedidos y estamos dando respuesta. Algunos de los reclamos ya fueron solucionados” y agregaron que “se van a reponer cerca de 800 artefactos que fueron vandalizados en 2020” y “hay obras proyectadas para este año para mejorar el alumbrado público”. A su vez, expresaron que las zonas céntricas antes mencionadas “ya fueron solucionadas”, pero los vecinos afirman que recibieron mails con esa información, pero en realidad siguen los problemas. En tanto, entre ayer y hoy “se solucionarán los reclamos realizados en Villa Elisa y City Bell”.