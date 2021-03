Chicos sub-18: una generación marcada a fuego por el COVID

“Socorro! tengo un hijo adolescente” fue uno de los libros más vendidos en los años noventa. Y el acierto editorial no era caprichoso: aunque bella e irrepetible, la etapa adolescente suele también estar asociada a los momentos más complejos -a veces más dolorosos- de una persona en la construcción de su personalidad. Y si ser joven nunca es fácil -sea en la época que sea-, mucho menos en un mundo donde la normalidad parece haber quedado patas para arriba. ¿Cómo viven los chicos y adolescentes este nuevo mundo que nos toca vivir y que, lo reconocen propios y extraños, parece salido de una película de ciencia ficción?

Esta pregunta es la que se vienen haciendo en los últimos días especialistas de todo el mundo, aún sabiendo que las experiencias son tan distintas como distintas las historias de sus protagonistas. Muchos se sorprendieron a sí mismos. Se unieron a sus hermanos, descubrieron la naturaleza, encontraron pequeñas comodidades en la escuela Zoom, jugaron, hicieron ejercicio, cocinaron, escribieron, cantaron, bailaron, pintaron, grabaron videos y, por qué no, reforzaron vínculos de un modo acaso impensado en otro contexto. Eso sí: sea el contexto que sea, los expertos coinciden en que esta generación de chicos quedará marcada para siempre.

“El encierro genera ansiedad, angustia y estrés -explica Silvana Bono, médica psicoanalista y fundadora de EnREDados Espacio Psi-. El adolescente sufre mucho; se siente no entendido, no comprendido. Y si bien ya de por sí vive encerrado (en su habitación, por ejemplo), en los meses de cuarentena la angustia surgió por no ver a sus amigos, no ir a la escuela o a la facultad; por perder sus vínculos, sumado a que la mayoría padeció la convivencia con sus padres y familia”.

Hace poco, intentando indagar en cómo este grupo atraviesa esta etapa tan compleja, un trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) reveló que siete de cada diez chicos de entre 6 y 18 años expresaron desánimo y aburrimiento en pandemia, y seis de cada diez manifestó directamente tener miedo.

“La pandemia, la cuarentena y el abordaje del COVID-19 privilegiaron una mirada biologicista y centrada en el virus, que prácticamente anuló toda otra mirada más holística y comprensiva de la complejidad del ser humano”, afirmó Jorge Cabana, expresidente de la SAP y uno de los autores de la investigación.

“Desde esa perspectiva, los niños y adolescentes son, sin dudas, los más afectados en sus derechos. En particular, ha sido vulnerado su derecho a ‘expresar su opinión libremente’ sin que se tuvieran debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez del niño”, sostuvo el secretario del Comité de Pediatría Social de la SAP y coautor del trabajo, Claudio Pedra.

Realizado a nivel nacional, el estudio se propuso “relevar el impacto de la cuarentena en sus sentimientos, emociones y deseos”.

El trabajo ‘Percepciones y Sentimientos de Niños Argentinos frente a la Cuarentena COVID-19” consistió en un estudio cualitativo con encuesta anónima abierta y previo consentimiento informado paterno y asentimiento en el caso de los niños y adolescentes de 6 a 18 años.

“En general, los niños mostraron un alto grado de conocimiento acerca de las razones de la cuarentena y sienten que sus derechos se han visto mucho más limitados que los adultos. Confrontado con la realidad, puede afirmarse que esto responde claramente a lo ocurrido”, destacó el presidente de la SAP, Omar Tabacco.

Los adolescentes fueron particularmente críticos en sus respuestas respecto del comportamiento de los adultos, en particular con el incumplimiento de las medidas de restricción. “Las clases online si bien han pretendido brindar cierto aire de normalidad, rutina y continuidad a la educación, no han sido bien recibidas -en general- por los chicos”, afirmó Cabana.

“Sienten que hay una alta demanda en una situación extraordinaria y que los tiene abrumados, perciben que la enseñanza pierde calidad y contenidos, que es socialmente injusta y ha absorbido un ‘instrumento’ de diversión y esparcimiento -la conectividad online a distintos dispositivos- transformándolo en parte de sus ‘obligaciones’”, agregó.

A pesar de ser “nativos digitales”, los chicos “extrañan el contacto personal con sus pares” que la mediación tecnológica no reemplaza. Los abuelos aparecen como figuras de suma importancia para los niños de todas las edades: representan cobijo, mimos y sabores. También pudo apreciarse que las familias y los docentes han intentado garantizar la “normalidad” y contención: algunos han desarrollado herramientas con el juego o personajes de ficción para poder abordar la cuarentena.

A la pregunta “¿Hay alguna cosa que te guste hacer durante la cuarentena?”, seis de cada 10 mencionó diferentes formas de juegos y actividades lúdicas -incluyendo las de pantalla (42%)-, actividades pasivas sin relación con otros (TV y series) y actividades que significan algún intercambio o relación con otros (videojuegos y redes).

“En este contexto, los niños y los adolescentes son los más afectados en sus derechos”