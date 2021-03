Otra vez cerca de los 8 mil casos y 107 nuevas muertes en el país

A un año de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia el brote de coronavirus, otras 107 personas murieron y 7.693 fueron reportadas con COVID ayer en el país, con lo que suman 53.359 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.169.694 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Salud indicó además que son 3.491 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,2% en el país y del 59,4% en el AMBA. Un 54,55% (4.197 personas) de los infectados de ayer (7.693), detalló el parte, corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 2.169.694 contagiados, el 90,41% (1.961.640) recibió el alta y 154.695 son casos confirmados activos.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación actualizado ayer a las 18, en tanto, el total de inoculados asciende a 1.864.536, de los cuales 1.511.667 recibieron una dosis y 352.869 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 2.975.410.

Hasta ahora, de acuerdo a la cartera sanitaria, el acumulado por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 906.362 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 238.950; Catamarca, 8.690; Chaco, 35.419; Chubut, 47.807; Corrientes, 23.958; Córdoba 165.680; Entre Ríos, 46.410; Formosa, 1.428; Jujuy, 21.445; La Pampa, 19.507; La Rioja, 10.421; Mendoza, 68.807; Misiones, 9.467; Neuquén, 62.736; Río Negro, 53.513; Salta, 27.211; San Juan, 15.748; San Luis, 20.813; Santa Cruz, 36.963; Santa Fe, 220.575; Santiago del Estero, 23.176; Tierra del Fuego, 23.256; y Tucumán, 81.352.

A todo esto, el secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, aseguró ayer que, si bien se mantiene un porcentaje alto, desde mediados de enero se observa una meseta en la cantidad de positivos que se reportan en nuestra ciudad, donde el número de fallecidos es de 973. “Hubo un repunte que ocurrió más temprano de lo que esperábamos pero ahora nos encontramos en una meseta”, detalló el funcionario comunal, y agregó que el panorama hay que analizarlo semana tras semana y no día a día, dado que hay jornadas “que tenemos 150 casos y otras, sólo 30. Eso no significa que el virus contagie un día sí y otro no sino que depende de varios factores, como por ejemplo la cantidad de testeos que se hagan. Depende siempre de la carga de datos, y es ese análisis el que nos permite ver esta suerte de amesetamiento. Lo que estamos viendo son muchos casos con pocos síntomas. Y eso, según nuestro análisis, está relacionado con la mayor cantidad de testeos que se están haciendo”.