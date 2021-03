Sin nombrarlo, el presidente de Ecuador le pegó a Alberto Fernández

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, habría tildado ayer de “mafioso internacional” y “estúpido” a su par argentino, Alberto Fernández, en un mensaje sin destinatario aparente colgado en redes sociales, pero que según confirmaron a la agencia Efe altas fuentes de la Presidencia iba dirigido a él.

“A propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados...”, dice un tuit de Moreno que agrega una imagen y una frase del escritor Mark Twain: “Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y allí vencerá por experiencia”.

El mensaje ha sido distribuido por redes y por el grupo de periodistas en Whatsapp de la Presidencia ecuatoriana sin una atribución personal, pero una alta fuente en Carondelet, sede del Ejecutivo, confirmó que los objetivo del mensaje son Fernández y el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.

Y que lo ha descrito en respuesta a las declaraciones que hizo el mandatario argentino en las que se refirió al distanciamiento de Moreno y su exvicepresidente Jorge Glas, en prisión desde 2017, al ser consultado por un eventual rompimiento con su vicepresidenta Cristina Fernández.

“Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno ¿eh?. El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencia con Cristina. Las tengo, no es que las tuve, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas, no sé si en muchas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina”, aseveró el argentino.

Glas cumple prisión desde 2017 por un caso de corrupción relacionado con una de las tramas de la firma brasileña Odebrecht.