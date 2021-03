Ingresaron por el techo para desvalijar una casa

Horas de estupor y nerviosismo vivió ayer por la madrugada una familia del Centro platense por el violento robo que sufrió a manos de una banda compuesta por al menos cinco delincuentes. Según proyecta la víctima, tres ingresaron a su vivienda ubicada en 60, entre 11 y 12, por el techo y luego le abrieron la puerta a los restantes. La pesadilla para ella y, sus hijas menores de edad, comenzó alrededor de las cuatro de la mañana.

“Me desperté al escuchar pasos en la cocina. No llegué a ver qué pasaba, porque dos tipos se metieron antes en mi cuarto. Me dijeron que me quedara quieta o si no me iban a quemar. A las nenas les dijeron que se callaran, porque estaban robando. Vivo en un primer piso así que estoy convencida de que entraron por el techo. No queda otra”, contó la víctima que pidió mantener su identidad a resguardo por miedo a sufrir represalias.

Señaló que los ladrones tenían entre 30 y 40 años y que desde que se presentaron en su habitación, hasta que se fueron, siempre permanecieron a cara descubierta.

Según recalcó la dueña, si bien no ocultaron su rostro, sí tomaron algunas precauciones para no ser identificados por la Policía.

En el mano a mano que mantuvo con este diario, la víctima contó que al principio le pareció muy extraño que dos de los tres ladrones levantaran del piso sus medias y se las pusieran en las manos. Luego comprendió que las usaron para no dejar huellas dactilares en la casa.

“Me dieron vuelta la habitación. Me pedían plata. ‘Dónde está la plata’ me preguntaban”, reveló la mujer que, en la misma línea, detalló que la golpearon en la cabeza, la intentaron ahorcar y hasta le tiraron el pelo para que revelara el lugar en el que guardaba sus ahorros.

Tras varios minutos de torturas y amenazas, los ladrones lograron dar con el botín. Luego de apoderarse del dinero, el sujeto que parecía estar al mando del atraco hizo un llamado telefónico.

“Escuché que daba la dirección de mi casa y al rato un auto se estacionó en la puerta. Los ladrones me pidieron la llave y bajaron a abrir. De pronto tenía cinco tipos en mi casa, guardando todo lo que podían en mis mochilas”, revivió con tristeza.

Decididos a llevarse todo, los ladrones cargaron celulares, camperas, mochilas, joyas, una consola de Family Game y hasta un juego de tenedores y cuchillos Tramontina sin estrenar. “Seguro (los cubiertos) son para la madre o quedarán bien con la señora”, sostuvo.

Su vecina corrió la misma suerte. Es que tras cargar sus pertenencias, dos ladrones saltaron una medianera y robaron en la casa de al lado. El golpe ocurrió mientras ella era custodiada por un delincuente y otros dos aguardaban en el auto.

A eso de las 5,30 y luego de haber atracado dos casas casi en simultáneo, los sujetos abandonaron la escena con un cuantioso botín.