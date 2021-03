Alberto Fernández se refirió al ataque a la comitiva presidencial en Chubut

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la labor del Gobierno Nacional para enfrentar las consecuencias de los incendios forestales que afectaron la Comarca Andina de Chubut y advirtió que "la violencia de unos pocos no acompaña la vocación" que "impulsa" a su administración ante una emergencia como la ocurrida esta semana en esa parte de la Patagonia.



"Con toda decisión enfrentamos los incendios que asolaron a la Comarca Andina de Chubut. Por ese motivo nuestro ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandie, se instaló allí a comienzos de la semana coordinando las tareas de las brigadas que combatieron el fuego", señaló el presidente en un hilo de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, recordó: "El día jueves me comuniqué telefónicamente con el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, para poder cuantificar los daños causados por el incendio y resolver las urgencias que enfrenta la comunidad que habita en la zona".



"Hoy me hice presente en Lago Puelo para poder conocer en detalle el alcance de tan terrible siniestro. Pude oír las demandas de los intendentes de la región y transmitirles el aporte del Estado Nacional para paliar los efectos de tanta desgracia. Nuestra estadía nos permitió sobrevolar la zona afectada por los incendios. Aún quedan focos que nuestro equipo de brigadistas intentan sofocar con mucho esfuerzo. Mi eterna gratitud a todos y todas por tan enorme gesto de entrega y solidaridad", destacó Fernández.

LEA TAMBIÉN Manifestantes agredieron la combi de Alberto Fernández en Chubut: piedrazos y un vidrio roto

El mandatario recordó que el Gobierno ordenó "otorgar bonificaciones para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y de la asignación por embarazo. Igualmente garantizamos el envío de alimentos y ropa para quienes lo estén requiriendo como consecuencia del siniestro".



"En la Comarca Andina de Chubut viven argentinos que necesitan nuestro auxilio. Por ellos estuvimos, estamos y siempre estaremos. Ese es el espíritu que nos mueve", remarcó.



Y, recordó que "por eso estuvimos antes en San Juan cuando el temblor de la tierra dejó sin techo a familias argentinas".



"Ese es nuestro deber y nuestro compromiso como Gobierno Nacional. Nuestro mayor deseo es que argentinos y argentinas puedan crecer y desarrollarse en paz en el mismo lugar donde han nacido", subrayó Fernández.



En relación a las agresiones que sufrió el vehículo en el que se trasladaba junto a su comitiva por Lago Puelo, Fernández sostuvo que "la violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita no acompaña esa vocación que nos impulsa. Estoy seguro de que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina".



"Agradezco los mensajes de solidaridad recibidos. Ellos prueban la soledad en la se expresan los violentos. En lo que a mi respecta, sepa cada vecino y vecina de la Comarca Andina que estoy a su lado sin condiciones para poder superar cuanto antes este momento tan ingrato", puntualizó.