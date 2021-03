San Carlos enfrenta a Acassuso, en Maschwitz

Villa San Carlos, que viene de igualar en uno ante Cañuelas, en su primer partido en la B Metropolitana, se trasladará esta tarde hasta la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, cancha de Deportivo Armenio, para enfrentar desde las 17 y con el arbitraje de Américo Monsalvo, a Acassuso, que hará las veces de local, en el partido que animará la segunda jornada.

El Celeste, se va reacomodando de a poco a su nueva estructura, sabe que este compromiso será de suma exigencia, teniendo en cuenta lo que significa “Susso” para la divisional.

Para este partido, Laureano Franchi pondría desde el arranque a Matías Brianese en reemplazo de Lautaro Ruiz Martínez. Y la única dudas es Juan Saborido o Matías Samaniego. El resto de la formación seguirá siendo la misma.

Hoy a las 17:10 Argentino (Q) vs. Colegiales; Cañuelas vs. Armenio; Sacachispas vs. Defensores Unidos y Deportivo Merlo vs. UAI Urquiza. Ayer, San Miguel 1, Talleres 1.

PRIMERA NACIONAL

Ayer se puso en marcha la temporada en la PN. Por la Zona B, San Martín (SJ) 4, Rafaela 2. Hoy 17:10, Defensores-Instituto; San Telmo-Barracas; Dálmine-Indep. Rivadavia y Santamarina-Gimnasia (J). A las 19:30, All Boys-Morón. Zona A, Gimnasia (M)-Agropecuario (17:30); Alte. Brown-Estudiantes (19:10, TyC Sports) y Belgrano-Tigre (21:15, TyC Sports).