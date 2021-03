Colegios privados piden un plan de pagos por las deudas previsionales

Desde una de las asociaciones de colegios privados de la provincia de Buenos Aires pidieron una respuesta al Instituto de Previsión Social bonaerense sobre cómo afrontar las deudas sobre aportes al organismo provincial, en el marco de las complicaciones que tuvieron los colegios en tiempos de pandemia, situación que agudizó el inconveniente para numerosos establecimientos educativos privados.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Aiepba), envió una nota la semana pasada al titular del IPS, Eduardo Santín, para expresar la “preocupación” del sector al no tener una respuesta luego de un año de diferentes reclamos sin solución a los planteos realizados por el sector.

La presidenta de Aiepba, Mónica Espinosa, firmó la nota en la que se indica que “después de un año de intentar vanamente un acercamiento que nos permitiera llegar a un acuerdo, no ha sido escuchada la voz de más de dos mil servicios educativos de gestión privada”.

“Después de infructuosos reclamos, deseo transmitirle una variedad de sentimientos que nos afectan y agobian al inicio de este nuevo ciclo lectivo. Nos sentimos defraudados ante la imposibilidad de mantener un diálogo que nos permita dar a conocer la dura realidad que nos afecta. Sentimos una falta de acompañamiento en momentos tan difíciles. Sentimos que existe una gran indiferencia por las decisiones que han tenido que tomar muchos propietarios de escuelas, como cierres definitivos, cierre de secciones, grandes endeudamientos por créditos bancarios”.

Describen desde Aiepba que “durante el año 2020 hemos enviado varias notas al organismo que usted preside, y no recibimos respuesta alguna. Después de tantos meses caracterizados por la incertidumbre y habiendo logrado una cierta modalidad de clases presenciales, vemos con angustia las consecuencias de un 2020 en el que la mayoría de las familias han sufrido problemas laborales y no están en condiciones de saldar las deudas contraídas por la escolaridad de sus hijos. El año 2021 será diferente, pero no estará exento de grandes dificultades”.

Luego vuelven a insistir con el pedido de una nueva reunión para dar a conocer “las particularidades de las escuelas de gestión privada, los apremios económicos por los que estamos pasando, como también la intención de cumplir con nuestras obligaciones previsionales y la necesidad de que el IPS nos conceda un amplio plan de pagos, como lo están haciendo otros organismos provinciales, con hasta 120 cuotas y una reducción importante de multas e intereses”.

“Por estar viviendo algo inédito a nivel mundial, consideramos que sería el momento de actuar con grandeza y darnos la certeza de que no estamos solos, de que el Instituto de Previsión Social apoya la tarea que con enorme esfuerzo realizamos para brindar educación, que es la más poderosa de las herramientas con que cuenta el ser humano”, concluyen desde la entidad que reúne a los colegios privados.