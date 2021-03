Una vecina de City Bell ya lleva más de 200 reclamos por falta de agua: "Pasé un verano espantoso"

Andrea Sillamoni vive en 24 entre 476 y 477 y, desde hace varios meses, la falta de agua le ha generado enormes dolores de cabeza. Según denuncia, lleva más de 200 reclamos a Aguas Bonaerenses S.A. (Absa) porque de las canillas de su hogar sale a cuentagotas.

Según detalló la usuaria, durante el día las canillas de su casa están secas, mientras que por la madrugada apenas sale un hilito. No es la primera vez que se comunica con este medio, pero con el paso de las semanas y el avance del verano la situación se vuelve más compleja.

"Pasé un verano espantoso, pero ya no sé qué más hacer", precisó en diálogo con EL DÍA, detallando que los cientos de reclamos a Absa parecen no llevarla a ningún lado.

“A las 9 de la mañana se corta y hasta la 1 de la madrugada con canillas secas. Apenas un hilito durante la madrugada que después va disminuyendo hasta que se corta de nuevo”, precisó en reiteradas ocasiones.

Tengo problemas con el agua desde el 2011”, indicó, pero aseguró que el año pasado se agravó: "Hice un total de 110 reclamos en el 2020, pero no pasó nada. Se me burlan".

Por último, detalló: “Tengo 66 años y soy discapacitada, no puedo estar bañándome a baldes. Para colmo no he dejado de pagar las cuentas".