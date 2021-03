Pantallas después de las 23, un enemigo poderoso del sueño

Que cada vez dormimos menos o peor ya no es ninguna novedad. Ahora, en vísperas del Día Mundial del Sueño, especialistas del Hospital de Clínicas advirtieron que la sobreexposición a las pantallas -tablets, celulares o la propia tele- después de las 23 es perjudicial para la salud en tanto impide un descanso saludable. ¿Establecemos un límite horario para poder dormir mejor?

“Es un fenómeno cultural propio de la modernidad -plantea el doctor Facundo Nogueira, jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas-: el ritmo de vida que llevamos hoy hace que en promedio se duerma dos horas menos que hace 50 años. Con la llegada del celular, las computadoras, la televisión e Internet estimulamos demás nuestro cerebro y lo exponemos a la luz artificial hasta más tarde, lo que impide que el organismo entre en la fase de reposo”.

En promedio, el cerebro necesita descansar por lo menos ocho horas diarias, lo que en la mayoría de los casos implica que las personas vayan a la cama no después de las 23.

“Si después de las once de la noche seguimos estando expuestos a altas dosis de luz artificial y recibimos información a través del celular y otros dispositivos -detalla el especialista-, a nuestro cuerpo le cuesta mucho más relajarse y entrar en la fase de reposo permitiendo el descanso que necesitamos”.

De todos modos, la calidad del sueño se mide por el cansancio que una persona padece durante el día y esta apreciación subjetiva es el verdadero termómetro de un correcto descanso. Aquellas personas con trastornos del sueño sienten que el descanso nocturno no fue suficiente ni reparador y está demostrado que en su quehacer cotidiano suelen fallar en tareas simples.

“Apenas se levantan, ya se sienten cansados. Esto afecta el rendimiento físico e intelectual, con dificultad para concentrarse y necesidad de dormir durante el día, lo que los hace más proclives a cometer errores”, relata Nogueira.

El ronquido y la apnea de sueño son algunas de las alteraciones respiratorias que atentan contra un adecuado descanso. Se estima que a nivel mundial entre el 50 y el 70 por ciento de los hombres roncan y en mujeres, la cifra se reduce a la mitad. En tanto, la apnea es el trastorno respiratorio más grave y uno de los principales en las alteraciones del sueño, además de ser indicador de otras enfermedades, dado que dos de cada tres personas con apneas sufren de hipertensión y pueden desarrollar diabetes, con el consecuente riesgo de sufrir ataques cardíacos o accidentes cerebro-vasculares.

“Es común que aquellos que roncan severamente o tienen apneas de sueño no se den cuenta hasta que quien duerme con ellos se los hace notar: ahí recién consultan al profesional”, explica el experto. “Sin embargo, hay otros síntomas a tener en cuenta: si la persona se despierta mucho durante la noche, un dolor de garganta persistente, mucha sed, dolor en las piernas o dificultad para dormir”. El especialista aseguró que es posible adquirir “pequeños hábitos que hacen grandes diferencias” además de descansar entre 7 a 9 horas diarias, y reducir la exposición a pantallas después de las 23; tales como dormir a una temperatura ambiente de entre 24 y 25º C, evitar las cenas pesadas y el consumo de cafeína después de las 17. Además, recomendó hacer actividad física regular, dos a tres veces por semana, preferentemente por la mañana y la tarde. En cuanto a las siestas, advirtió que no deben prolongarse más allá de los 20 a 30 minutos y no son recomendadas luego de las 16.