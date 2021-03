Boudou pidió que le mantengan la prisión domiciliaria para cuidar de sus hijos

El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica, pidió hoy ante la Cámara Federal de Casación Penal que mantenga su arresto domiciliario por la "tutela" de sus dos hijos menores.

Lo hizo mediante un escrito presentado en la Sala IV de la Cámara por sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes pretenden que el ex funcionario nacional siga detenido en su casa pese a que la condena está firme luego que así lo resolviera la Corte Suprema de Justicia.

"La firmeza de la condena impuesta no tiene injerencia en la concesión del arresto domiciliario, pues como bien señaló la representante del Ministerio Público Fiscal y se vio, su procedencia constituye una alternativa al encarcelamiento, destinada fundamentalmente a tutelar a los menores a su cargo, sus derechos y garantías y, concretamente, su integridad", justificó la defensa en el escrito presentado.

Ahora, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma deberán resolver si Boudou sigue detenido en su casa o vuelve a la cárcel para terminar de cumplir la condena por el caso Ciccone.

En su argumentación, la defensa recordó que el "equipo interdisciplinario destaca que la permanencia" del ex vicepresidente "en el hogar resultaría beneficiosa para que sus hijos cuenten con su presencia diaria y puedan recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento". En ese sentido, advirtieron los letrados que "la separación puede repercutir en la salud psicofísica" de los niños.

La situación de Boudou está complicada ya que la condena está firme luego que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso, por lo que no tiene más instancias de apelación en Argentina salvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En juicio el ex vicepresidente, cuya indagatoria fue estando en funciones, fue acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. En concreto, para la Justicia Boudou se interesó en la compra de un paquete de acciones de la empresa y lo hizo a través de su amigo, el empresario José María Núnez Carmona, y con la intervención de la empresa The Old Fund.