Famosa modelo armó una guía para que los hombres "sean mejores en la cama"

En una nueva columna en VICE UK, la modelo británica Megan Barton-Hanson, escribió de manera enumerada varios tips claves para que los hombres sean mejores en la cama.

La modelo que saltó a la fama luego de su participación en Love Island en el 2018 y actualmente tiene casi 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Aquí, los consejos de Maegan Barton:

INICIO LENTO

"Este es el primer paso y el más fácil para mejorar enormemente las cosas. Las mujeres pueden pasar horas haciendo cosas. Cuando he estado con chicas, hay muchos juegos previos, y ellos también se divierten, mientras que con los chicos puede parecer que simplemente están siguiendo los movimientos. A los hombres les encanta sumergirse directamente, y luego se preguntan por qué, cuando están a la mitad, como, "¡Dios mío, estás tan mojado ahora!" Como, ¿por qué no lo estaba al principio? ¡Porque literalmente ignoraste que existían mis pezones y simplemente fuiste directo a por ellos! ¡Es grosero! Involúcrate con los puntos sensibles, como la parte interna de los muslos y el estómago, y diviértete".

HABLAR DE SEXO

"Creo que a los chicos les da vergüenza hablar de sexo, pero es mucho mejor ser honesto, incluso si eso significa decir: "¿Sabes qué? No he follado en mucho tiempo y estoy un poco nervioso". De hecho, eso probablemente te relajará. Siempre que estoy nerviosa en cualquier tipo de situación, ya sea sexual o no, digo: "¡Dios mío, estoy tan nerviosa!". en la delantera. Simplemente lo saca del camino.

El sexo es lo más parecido que puedes hacer con alguien y, al final del día, tu pareja querrá que te diviertas. No tienes que trazar todas tus preferencias de antemano como una tarea, pero puede ser muy atractivo obtener alguna dirección. A veces me gusta complacer a las personas en el sexo, así que no tengas miedo de decir lo que realmente te excita o preguntarle a tu pareja qué es lo que le gusta".

NADA SIN CONSENTIMIENTO

"El consentimiento es enorme, enormemente importante. Los hombres a veces hacen cosas que obviamente han copiado de la pornografía, como asfixiarse o agarrarse la nuca cuando se les cae encima. Pero cuando estés con un nuevo socio, no asumas que les gustarán esas cosas. No necesitas verbalizar cada pequeña cosa que te gusta y no te gusta, pero cualquier cosa pervertida realmente necesita ser discutida de antemano para que puedas establecer límites y palabras seguras".

ENCUENTRA TU LENGUAJE

"Los lenguajes del amor son muy importantes. Todavía no sé cuál es el mío, pero para muchas personas, las cosas fuera del dormitorio realmente contribuyen a la vibra. Si estás en ese nivel con alguien y te está ayudando en la casa, o si está realmente interesado en algo que te apasiona, eso puede hacer que el sexo sea mucho mejor, porque sientes más una conexión con el persona".

LA PREVISIÓN PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO

"No puedes equivocarte con un poco de acumulación. Si le envías un mensaje de texto a tu pareja o a la persona con la que te acuestas esa noche, es muy interesante hablar sobre lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Simplemente hace que las cosas sean más emocionantes cuando se ven. Para cuando crucen la puerta, solo querrán arrancarse la ropa y meterse en ella".

APRENDE A AMAR EL LUBRICANTE

"Nadie quiere hablar nunca de lubricantes. Algunos hombres casi sienten que no están haciendo un buen trabajo porque no estás mojado de forma natural, pero hay todo tipo de cosas que pueden afectar eso, ya sea en tu época del mes, tus hormonas o estás en antidepresivos. La gente no debería avergonzarse de hablar sobre lubricantes. Está ahí por una razón. A menudo se ve exclusivamente como un "sustituto" de la humedad, cuando puede ser una sensación completamente diferente en sí misma, ¡y hace que el sexo sea mucho mejor!"

INVERTIR EN ALGUNOS JUGUETES

"Podrías comprar un cinturón y un poco de lubricante y abordar el tema con tu pareja diciendo algo como: "Fui y obtuve algunos pedazos hoy, ¿cómo te sentirías al probar esto?" De esa manera, se siente como si lo estuvieran explorando juntos, porque su pareja probablemente también estará un poco nerviosa si nunca lo ha hecho antes. Recuerdo que la primera vez que usé un strap-on, estaba muy nerviosa, por lo que puede ser abrumador para todos los involucrados".