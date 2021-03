Estudiantes, dueño del clásico platense de vóley

Festejó Estudiantes. El conjunto albirrojo se quedó con el clásico platense en el arranque del torneo metropolitano de Primera División de vóley masculino. Se impuso a Universitario por 3 a 0 con los siguientes parciales: 25-16, 28-26 y 25-14, en el gimnasio del Estadio Jorge Hirsch. Por otra parte, esta noche -al cierre de esta edición- se completará la jornada inaugural del certamen de ascenso.

El equipo estudiantil, como indica el marcador, fue altamente superior en el primer y tercer set; mientras que el segundo parcial fue el más disputado, donde la “U” tuvo posibilidades de llevárselo, pero los dirigidos por Arrúa tuvieron un mejor cierre con lo que se produce un quiebre de cara al tercero.

Para este cotejo, Estudiantes contó con un plantel más largo y con mayores variantes. El goleador del partido fue el central albirrojo Ian Bocalón con 18 tantos; mientras que en Universitario se destacó en este rubro Álvaro Leskiw Auer con 13 puntos. Estas fueron las formaciones:

Estudiantes: Ibarra, Bocalón, Marzano, Martínez, Kolevich, Fuggini y De Nigris (Líbero). Ingresó: Montes. Entrenador: Mauricio Arrúa. Universitario Nicolás Mastantuono, Leskiw Auer, Arias Ramírez, Colautti, Gabotto, Rosales y Facundo Mastantuono (Líbero). Ingresaron: Ardissino, Debasa y Berón. Entrenador: Pablo Arean.

En lo que respecta a la próxima fecha de la Primera División Metro de caballeros, Estudiantes visitará a La Matanza Deportes y Universitario será local ante Ferro “B”, el próximo lunes y martes, respectivamente.

FECHAS PARA LA LIGA FEMENINA

Se modificaron las fechas de los cuartos de final de la Liga Femenina Argentina de Vóley, que se disputarán en las “burbujas” de San Lorenzo y Boca. Después del acuerdo con los clubes, los primeros cruces en el gimnasio azulgrana finalmente se disputarán el viernes 26 y el sábado 27 del corriente; mientras que el reducto boquense tendrá acción el 30 y 31 de este mes.

Como es sabido, la etapa de cuadrangulares terminó por definir a los ocho mejores equipos de la temporada, que ahora se cruzaran en series de eliminación directa al mejor (playoffs) de dos encuentros con “golden set” como método de desempate.

En San Lorenzo: Atenas de Córdoba vs River Plate y San Lorenzo de Almagro vs Banco Provincia. En Boca: Gimnasia vs Estudiantes y Boca Juniors vs Vélez Sarsfield. Todos los partidos serán televisados por la señal de cable de DeporTV.

En lo que tiene que ver con el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, que ya se midieron en la primera fase con triunfo de las mens sanas (3-0).

A todo esto, la FeVA también dispuso las fechas para la fases decisivas. Las semifinales, que tendrán a un equipo platense, se jugarán el martes 6 y el miércoles 7 de abril; mientras que la final será al mejor de tres partidos, el domingo 11 y el martes 13 del mes que viene y en el caso de tener que disputar un tercer encuentro tendrá lugar el jueves 15 de abril.

El Pincha fue muy superior en el primer y en el tercer set, en tanto que el segundo fue parejo