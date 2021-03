Una fuerte sudestada golpeó a varias ciudades de la Costa Atlántica

Mar del Plata, Necochea, San Clemente, Mar del Tuyú, Miramar y otras localidades de la Costa Atlántica bonaerense amanecieron hoy con un alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional por una fuerte sudestada que, acompañada de lluvias intensas, produjo inundaciones y destrozos.

El fuerte viento, que se desató durante la madrugada con ráfagas de entre 51 y 69 kilómetros por hora, provocaron la crecida del mar, que no solo llegó a cubrir las playas y balnearios sino que avanzó sobre las avenidas costaneras y calles aledañas en varias de las localidades afectadas.

De acuerdo datos registrados por el Servicio Meteorológico Nacional, los distritos de General Pueyrredón, General Alvarado y Necochea fueron afectados por lluvias de variada intensidad, acompañadas por vientos de entre 23 y 50 kilómetros, lo que llevó a las autoridades municipales a recomendar a los vecinos que no salieran a la calle para evitar accidentes por la caída de árboles, postes y cables de alta tensión.

Ante la continuidad del alerta meteorológico durante la jornada de hoy, las autoridades de Defensa Civil de Necochea recomendar a la población extremar las medidas de precaución por lluvias de distintas intensidades acompañadas por viento del sector sur sureste que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

A raíz de las inclemencias climáticas, Defensa Civil recomendó puntualmente circular con precaución con las luces de los vehículos encendidas, no intentar cruzar a pie una corriente de agua, no acercarse a postes o cables de electricidad y no sacar basura u objetos que obstruyan desagües.

Para la jornada de hoy se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, los cuales podrán ser superados localmente en algunas zonas costeras.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional los vientos del sudeste soplarán en la Costa Atlántica con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros, especialmente en la zona costera.