Tamara Paganini: “No tenía un peso, lo único que tenía para comer eran berenjenas podridas”

A 20 años del estreno de “Gran Hermano” en Telefé, los integrantes de aquella polémica y exitosa edición volvieron a recorrer los medios recordando anécdotas del programa que revolucionó la televisión.

Tamara Paganini, una de las participantes más recordadas, quizás, por su forma fuerte de jugar y su carácter de pocas pulgas, no tiene precisamente los mejores recuerdos de ese reality y todo lo que vino después, en tanto, sin filtro, aseguró: “la televisión me arruinó la vida”.

Paganini resultó subcampeona del certamen que coronó a Marcelo Corazza, y recibió un premio económico, además de una fama que no pudo ni supo cómo manejar.

Según recordó en “Hay que ver”, el mundo con el que se encontró cuando salió de la casa de “Gran Hermano” (tras cien días encerrada) le resultó tan extraño que hasta se hizo pis encima por no saber cómo reaccionar.

“Cuando se abrió la puerta esperaba ver a Mariano Peluffo, a mi papá, a mi mamá y hermanos. Y muy diferente a eso, había 3000 personas, remeras con las caras de nosotros... Se me escapó un chorrito de pis. Durante todo el día ese, estuve como con palpitaciones, ansiedad. Y cuando salí, lo primero que veo es a Peluffo con una cámara gigante, yo no escuchaba nada de lo que me hablaba, buscaba entre la multitud una cara conocida”.

Tras el reality, llegaron los compromisos firmados por el canal, y, en paralelo, todo el fenómeno generado alrededor de los “hermanitos” la hizo explotar. “Yo no entendía nada. Y decía: ‘Bueno, si no doy notas, si no salgo más en la tele, la gente se va a olvidar de mi cara. Y ya está, voy a poder caminar tranquila por la calle’. Yo me tenía que disfrazar de hombre para salir caminando. A mi novio también lo perseguían mucho: un día lo hicieron chocar con el auto para sacarle una foto. Incluso, tenía que subir por arriba de los techos para salir del otro lado de la manzana y poder salir a trabajar. Estaba encerrada en mi casa. Salí después de cuatro meses. No podía conseguir trabajo, me tenían que ir a hacer las compras... era como si tuviera COVID”, relató.

Tres años después de toda esta locura, Tamara se encontró sin trabajo, “sin un peso”, conviviendo con Pato Villamea, otra ex integrante del reality con quien compartió la miseria. “Literalmente, no tenía para comer. Lo único que había (para comer) eran unas berenjenas que estaban medio podriditas. Me fui, Pato llegó a casa y cuando vuelvo le pregunto: ‘¿Y mis berenjenas?’ ‘Las tiré, estaban todas podridas’, me dijo. Y ahí nos fuimos a la bolsa de basura a sacar las berenjenas”, confesó.

Los problemas para conseguir un “trabajo normal” la persiguieron. “Una vez me llamaron para una entrevista y no la pude hacer, porque llegué a la cola con el diario abajo del brazo, se me agolpó toda la gente y me tuve que ir”, recordó.

Pasó el tiempo, Tamara se logró rearmar aunque la persiguió la desgracia: con su pareja logró quedar embarazada de mellizos, sin embargo, los bebés murieron apenas nacieron en 2017.

Ahora, Paganini está lista para volver al medio. Mañana debutará con “El reñidero”, de Sergio De Cecco, que se ofrecerá en el teatro Empire los sábados a las 21.

“Feliz por estar tan cerca de arrancar con proyectos que no abordaba por miedo. Yastá. No tengo más miedo. Tamara vuelve, de a poco, despacito, pidiendo permiso y acomodándome en el lugar que siempre fue y será mío”, escribió días atrás en su cuenta de Instagram.