Reforma de Ganancias: la semana que viene comienza la discusión en Diputados

El proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias comenzará a ser debatido la próxima semana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la cámara baja.

Si bien en un principio el plenario se iba a realizar mañana o el jueves, finalmente las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo tendrán su primera reunión informativa la próxima semana donde expondrán funcionarios del equipo económico y de la AFIP.



Al abrir una reunión con una veintena de sindicalistas, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa manifestó su predisposición a incorporar cambios en el proyecto que impulsa el oficialismo para que no paguen mas ganancias los trabajadores que perciben hasta 150 mil pesos de salarios brutos.



El titular del cuerpo legislativo les expresó a los sindicalistas que "está abierto a discutir" modificaciones al proyecto y señalo que los diputados de extracción sindical habían adelantado a los pedidos para incorporar a esa iniciativa.



Los legisladores de extracción sindical Facundo Moyano, Walter Correo y Vanesa Siley pidieron la semana pasada modificar el proyecto presentado por Massa para que estén exentos del pago del impuesto las horas extras, los viáticos y los plus.



Según se adelantó "desde la semana que viene va a estar funcionando el plenario de las comisiones" y se señaló que cuando vayan a exponer podrán proponer " aquellas cosas que no pudimos tener en cuenta".



En la reunión se dijo que el objetivo es que esta iniciativa "se transforme en ley lo antes posible" para poder " una solución a un problema enorme que tiene una gran cantidad de trabajadores argentinos".