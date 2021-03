Cumbre virtual entre Bullrich y Larreta para limar asperezas

Si bien no hubo un cara a cara, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich mantuvieron un encuentro para intentar limar asperezas políticas y bajar un cambio en la interna en Juntos por el Cambio.

Según se conoció esta tarde, el encuentro virtual se realizó ayer y Rodríguez Larreta convocó a su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. La ex ministra de Seguridad extendió la invitación a Gerardo Milman y a Maximiliano Ferraro.

La interna de dos de los principales referentes de Juntos por el Cambio tuvo su pico luego de este fin de semana. Con su estilo dialoguista, Rodríguez Larreta se diferenció de la protesta opositora del sábado en repudio del "vacunatorio vip", apoyada en redes por Macri y con presencia en la calle de Bullrich.

En el Zoom, la exministra de Seguridad argumentó por qué cree que deben "tomar posturas" para defender a los votantes del espacio que se ven tentados por opciones de derecha. "Es importante que nuestro voto no se disperse. Hay jóvenes que se pueden ir a otros grupos que están surgiendo. Hay que estar atentos para que eso no pase y generar políticas para la juventud", remarcó Bullrich, quien estuvo acompañada por Gerardo Milman, su mano derecha. En la marcha opositora del sábado por el escándalo del "vacunatorio vip", la presidenta de Pro se saludó con el economista liberal Javier Milei, aliado de José Luis Espert (Avanza Libertad). No fue casual.

Pese a la advertencia de Bullrich, el jefe de gobierno porteño ratificó su apuesta por la moderación y el discurso anti grieta. "Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta", enfatizó ayer Larreta durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.