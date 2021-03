Paró a conversar con su vecina: le robaron el auto y hasta la mochila escolar del hijo

La Zona Norte de la Región parece no tener descanso en materia de inseguridad. A pocas horas del atraco que sufrió una familia de City Bell y el robo a mano armada que padeció una mujer en la vía pública en Ringuelet, dos violentos robos se sumaron al extenso historial de delitos que se vienen ejecutando en el sector y que han impulsado a los vecinos a realizar marchas y reuniones con las autoridades para reclamar y exigir la urgente implementación de medidas de seguridad más efectivas para combatir la delincuencia.

En ese marco, una vecina de Villa Elisa fue despojada ayer de su vehículo cuando se encontraba dialogando con su vecina en la cuadra de 2, entre 46 y 47. El hecho ocurrió a plena luz del día y fue ejecutado por dos sujetos que, tras apoyar un revólver en su cabeza y amenazarla con un cuchillo, la obligaron a descender de su Renault Sandero.

“Salí de casa como a las 9 de la mañana para hacer un mandado y cuando iba sacando el auto del garage vi que mi vecina estaba en la puerta de su casa. Así que me acerqué con el auto para saludarla y conversar un momento. Cometí el error de quedarme hablando con ella mucho tiempo”, precisó Verónica Lapadula sobre los instantes previos al ataque.

“No les pude ver la cara”

“Me di cuenta que, de frente, venían caminando dos tipos. Llevaban puestos gorras y barbijos así que no les pude ver la cara. Por un momento pensé que podían llegar a robarme pero como pasaron tranquilos al lado del auto no sospeché nada”, detalló. La vecina no se imaginó en ese momento que los sujetos harían unos pasos más, por caso como parte de una maniobra distractora, para lanzar su ataque y tomarla por sorpresa desde la parte trasera del rodado.

De este modo, de un momento a otro, la mujer estaba con dos sujetos ubicados en ambas puertas delanteras. “Mientras me apuntaba desde la ventanilla del conductor, el otro me amenazaba con un cuchillo desde el lado del acompañante. ‘Bajate del auto o sos boleta, bajate ya’, recordó.

“Tuve miedo de que entraran”

Tras el brutal amedrentamiento, la mujer se bajó de la unidad y escapó hasta la esquina de calle 2 y 46, donde se encuentra su vivienda. “Corrí hasta mi casa rogando que no me alcanzaran. Tuve miedo de que entraran y le hicieran algo a mi hijo que estaba durmiendo. Afortunadamente, creo que no me siguieron. Sólo escaparon con mi auto y con las pertenencias que tenía adentro. Se llevaron mi cartera con las tarjetas y las cosas que suele llevar una mujer en su bolso y la mochila de mi hijo con sus cuadernos y los útiles escolares recién comprados”, indicó Lapadula.

En tanto, los vecinos de la cuadra señalaron a este diario que tras repasar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del barrio se dieron cuenta de que “la vecina con la que estaba hablando la víctima se salvó de milagro de que le hicieran una entradera porque justo había ingresado a su casa para buscar un papel”.

“Estamos muy preocupados por lo que sucedió hoy. En la cuadra no había antecedentes de un episodio de este tipo y, la verdad, estamos muy intranquilos. Ojalá podamos seguir viviendo tranquilos como hasta ahora y que no nos terminemos convirtiendo en una zona liberada”, apuntó un frentista.

violento ATAQUE EN GONNET

Un brutal ataque contra un joven, perpetrado en el marco de un robo, tuvo lugar el pasado jueves en horas de la noche en un sector de Gonnet. Este diario pudo averiguar que el hecho ocurrió alrededor de las 21 en la calle 489, entre 27 y 28, cuando la víctima se encontraba circulando en su bicicleta.

Según se puede ver en un video captado por cámaras de seguridad, el damnificado fue abordado por al menos dos ladrones que se trasladaban en un auto, marca Peugeot. En el clip se ve que uno de los ladrones empuja al ciclista para tirarlo al suelo. Tras lograr su objetivo, en la siguiente escena se observa a los dos ladrones apoderándose de su bicicleta y la mochila.