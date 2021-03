Ladrones de camionetas de cualquier marca y modelo, la nueva pesadilla en Olmos

Los vecinos de Lisandro Olmos enfrentan por estas horas una nueva pesadilla: el robo de camionetas. No importa que sean de lujo o de trabajo. Nuevas o viejas. Todo sirve para el mercado negro, donde las venden a precio vil, o las emplean como “herramienta” en otros hechos delictivos.

Según pudo saber este diario, en las últimas horas hubo al menos tres casos y se sospecha que podrían estar involucrados los mismos delincuentes. Incluso operarían en otras localidades aledañas como Melchor Romero.

Uno de esos casos ocurrió el sábado a la madrugada en la calle 189 bis entre 43 y 44.

El rodado, una Ford F-100 de color blanco, modelo ´94, estaba detenida en la puerta de una casa cuando, cerca de las 5.36, pasaron dos hombres caminando. Uno con dificultades para mover una de sus piernas.

En el momento en que eligieron el objetivo, los perros de la víctimas, que notaron movimientos extraños cerca del portón de la vivienda, empezaron a ladrar con insistencia. Pero los callaron con un grito, pensando que nada malo ocurría. Terrible error.

Los delincuentes primero se llevaron el rodado a empujones y, después cuando llegaron a la esquina, completaron la maniobra “pelando” los cables del volante para darle arranque y así escapar con total tranquilidad.

Sergio, el dueño, contó en diálogo con este diario que justo está por cambiando el portón de entrada a su inmueble y que tiene apoyado el nuevo sobre una ventana, lo que le quitó visibilidad.

“Cuando me levanté a la mañana, la camioneta ya no estaba. Por lo que revisé los videos de las cámaras de la cuadra y me enteré lo que había pasado”, destacó con resignación.

Hasta ahora, de la F-100 no se sabe absolutamente nada. La denuncia fue radicada en la seccional 15ª y por eso dejaron el número de celular 1169933611, por si alguien la ve y puede pasar el dato de su ubicación.

En el puente Etcheverry, en tanto, robaron otra camioneta marca Chery y, según contó su dueño a EL DIA, apareció quemada en ruta 6, a la altura del kilómetro 24, en el acceso a la tosquera.

DESESPERACIÓN

Por último, el caso de José se suma a los ya mencionados y tuvo lugar el jueves a la madrugada en un taller de ruta 36 entre 50 y 51. Allí la dejó por un desperfecto y cuando el mecánico lo llamó para preguntarle si se la iba a llevar, como le había anticipado, pensó que le estaba haciendo una broma.

Se trata de una Ford F-100 blanca, modelo `97, con inscripciones de la vidriería “Santa Cruz”.

“Me dejó parado y por eso llamé a una grúa para que me alcance al taller. La dejé como habíamos arreglado y pasa esto. Me quiero morir. La tenía hace como 20 años. La busqué como loco todos estos días, pero nada”, detalló el propietario, compungido.

“Para mi trabajo, me arruinó. Ahora estoy manejándome con un coche prestado, pero cada vez que tengo que cargar un vidrio o un a ventana, es un suplicio. Tengo que contratar un flete y los costos se van al diablo”, concluyó, no sin antes pasar su celular (2216243927) con la esperanza de recibir una comunicación de su hallazgo.