Niña “M”: la madre dijo que el paco es su “pasatiempo”

La mamá de M. la nena de 7 años que fue raptada en Villa Lugano por el cartonero Carlos Savanz, habló en las últimas horas de su adicción a la pasta base. Estela reconoció que consume esa droga desde hace 25 años y contó que hasta llegó a tomar 50 “bolsitas” diarias. Aclaró, no obstante, que ahora consume “una sola” por día, lo que -dijo- la ayuda a “limpiar y lavar” su casa.

La mujer hizo estas declaraciones durante una entrevista con Gastón Pauls en el programa “Seres libres”, que aborda en primera persona la temática de adicciones. En ese marco, el actor le contó sobre su propia vivencia con la cocaína y, de esa manera, intentó ayudarla. Sin embargo, la mamá de “M” negó que tenga un vínculo de dependencia con la pasta base.

“Para mí es un pasatiempo, me pega distinto. No voy a la pasta base para volverme loca, voy al contenido para estar bien”, argumentó Estela, asegurando que el consumo “nunca” se le descontroló y consideró que “siempre me pude sostener”. En el mismo ciclo televisivo, la tía de Stella Beloso, Gabriela, relató que Estela comenzó a consumir en el momento en que falleció un hijo. “Más allá de que la juzguen, es una buena persona”, expresó.