Noche de terror en Villa Castells con al menos 10 intentos de robos y entraderas

Los vecinos de Villa Castells ya no saben qué hacer para que el barrio, que tiempo atrás supo ser uno de los lugares más agradables de la Ciudad, deje de ser una pesadilla para quienes viven allí.

El miércoles por la noche la escenografía fue de terror. Pasadas las 23:30 empezaron a sonar las alarmas de muchas casas, las sirenas vecinales y los grupos de WhatsApp tuvieron más actividad de lo normal.

El primer caso que dio puntapié a una noche para el olvido sucedió pasadas las 23:30. En la intersección de 9 y 500 dos personas buscaron la manera de forzar la puerta de una casa para ingresar a un domicilio. Por suerte un vecino los vio e hizo sonar la alarma vecinal, pero de milagro no sucedió lo peor.

Luego, alrededor de las 2 de la madrugada, tres jóvenes que circulaban en dos motos quisieron ingresar en un domicilio en 6 entre 504 y 505. El dueño de la casa lo descubrió e hizo sonar la alarma vecinal, que hizo que se escaparan de inmediato. "La Policía tardó 45 minutos en llegar", contaron los frentistas de la cuadra.

A las 3 de la madrugada, en 502C entre 9 y 10 un vecino escuchó un ruido en el portón y de inmediato hizo sonar la alarma de su casa. Hoy, por la mañana, descubrió que efectivamente habían querido ingresar barreteando al manijón del portón.

Más temprano, en 11 y 503, sucedió algo parecido, pero en este caso el vecino no escuchó nada sino que fue su perro el que ladró. Los ladrones, por eso, escaparon en una moto.

También se produjeron robos en la zona, tanto a personas que caminaban rumbo a sus casas, como a los que estaban alrededor de la estación Gonnet.

"Que podemos hacer los vecinos. Ya no sabemos cómo manejar esta situación. Es a toda hora. Vivimos con temor. Cada día que pasa se agrava más. Hubo reuniones y no sirve de nada. Colocamos alarmas vecinales, etcéterea. Ya estamos muy cansados", relató vía telefónica una de las mujeres que vive en la zona. Y agregó: "Lo de anoche fue terrible, en mi caso no pude pegar un ojo porque sonaban sirenas y alarmas, tenía mucho miedo y me la pasé en la ventana mirando y cuidando mi casa. No hay derecho a vivir así".

Pedro, que tiene más de 60 años y varios en el barrio, dijo que hace un tiempo Villa Castells se convirtió en uno de los lugares preferidos por los ladrones. En su mayoría son motos que pasan a toda hora del día, buscando la oportunidad para ingresar a un domicilio, ya sea cuando un vecino está ingresando su vehículo o de la manera que sea.

"¿Sabés lo que pasa y es lo peor? Los robos son a toda hora: puede ser al mediodía cuando salimos a sacar la basura, a la tarde cuando suena el timbre o la noche. No se puede vivir así", contó Elena, vecina del lugar que aseguró nunca tienen respuesta favorable de la Comisaría de Gonnet.