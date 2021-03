Verón: "Uno puede errar todos los días cuando toma decisiones"

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y quien lo sucederá en el cargo en las próximas semanas, Martín Gorostegui, brindaron una extensa entrevista con El Día.

Ante la consulta de por qué se decidió que en el próximo mandato lo encabece Gorstegui y él e ir como Vice primero, manifestó que "lo primero fueron obviamente las ganas y la disponibilidad, en este caso de Martín, de asumir como presidente. Hoy el club demanda tiempo. Después, yo ya se lo había dicho a Martín y lo veíamos en la gestión, que muchas veces, por debajo de la cabeza del presidente no se ve. La Argentina es muy presindecial en eso. Y en esto de la gestión y del día a día, Martín siempre fue una persona que tomó muchas responsabilidades y llevó adelante mucha de la gestión del club. Tiene conocimiento. Tiene buen perfil. Es un tipo conciliador.

¿Por qué aceptaste el desafío? se le preguntó a Gorostegui y respondió: "No hubo un momento puntual en el que hubo que aceptar o no aceptar el desafío. Lo bueno de esto, y creo que es lo más valedero, es que las cosas se fueron dando naturalmente. El proceso que arrancó en el 2014 y que hoy lleva un poco más de seis años de gestión, nos ha atravesado como personas a todos. Hemos cambiamos muchísimo. No somos hoy las mismas personas que éramos en el 2014. Porque la experiencia que adquirimos siendo dirigentes del club, difícilmente se adquiera en otro ámbito de la vida. Por más que uno tuviera la experiencia, ser dirigente de un club y gestionar la vida cotidiana de un club, es algo distinto a todo. Y en este tiempo hemos adquirido esa experiencia."

