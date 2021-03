VIDEO .- Sol Pérez se fue de MasterChef y se largó a llorar: en las redes explotaron los memes

Sol Pérez quedó eliminada anoche de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina, el programa más visto de la televisión argentina. Su plato no convenció al jurado y es la quinta participante que debió abandonar el reality.

Sol preparó un Besugo confitado y el chef Damián Betular le indicó: “El pescado está como raro, y la ensalada se me apagó un poco”. Donato de Santis, otro de los jurados, añadió: “El aderezo está agrio”.

Si bien Daniel Araoz, otro de los participantes, tampoco tuvo una buena noche con su plato (pechuga de pollo frita con mandioca), le alcanzó para estar un escalón por encima de Pérez, quien fue la elegida por los chefs como la peor de la gala de eliminación.

"Creo que te has esmerado mucho, hoy te tocó una caja difícil y no pudiste. Sos una persona con mucha energía, seguí haciendo lo que estabas haciendo, te vamos a extrañar", le expresó Donato.

"Debes estar odiada, pero tenés que estar contenta porque este es el camino", añadió Germán Martitegui, el tercer integrante del jurado.

Conmovida, y con lágrimas en los ojos, ella dijo unas palabras antes de partir: "Gracias a toda la gente, hacen un laburazo, son re buenas personas. Soy re exigente, no me gusta que nada me salga mal, pero me voy contenta y feliz. Creo que aprendí un montón".

Paralelamente, en las redes, explotaron los memes. La mayoría "celebró" la salida de Sol, ya que Araoz es uno de los favoritos del público y fue un respiro para los fanáticos que se haya salvado.