Prófugo por un crimen, cayó por su insaciable sed delictiva

No se escondió, no se profugó, no se asustó, sino que siguió robando. La impunidad de la delincuencia que se mueve a sus anchas por la ciudad. Esta historia tiene como protagonista a un joven de 23 años, que estaba siendo buscado por la Justicia como coautor del crimen del abogado de La Cámpora, Eduardo Chantada, ocurrido el pasado 7 de febrero en una vivienda de l a localidad de Villa Elisa.

Según la crónica policial, el presunto homicida asaltó a una chica en la calle 34 entre 141 y 142 del barrio San Carlos.

En ese lugar, de acuerdo al relato de las voceros consultados, aprovechando el resquicio de una puerta que descubrió entreabierta, ganó el interior de un domicilio, sacó un cuchillo y, bajo amenazas a la mujer que estaba dentro del inmueble, se alzó con un bolso y dos teléfonos celulares.

Segundos después, ya en plena fuga por los fondos de la finca, saltó la pared hacia una vivienda lindera, situada en 33 entre 142 y 143, donde intentó llevarse una bicicleta a motor.

Sin embargo, el propietario de esa casa se percató de sus movimientos y no dudó en salir a enfrentarlo.

Fue así que se trenzaron en lucha, a la que se sumaron otros vecinos, que acudieron en respuesta a los gritos e insultos que se propinaban.

En esas circunstancias, cuando se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en el lugar, le empezaron a pegar entre todos. Bastante.

Ya reducido en el suelo y, con signos de haber perdido la pelea por nocaut, llegaron los móviles del Comando de Patrulla La Plata, que acudieron a un llamado que ingresó a través de la línea de emergencias 911.

Una vez con las esposas puestas, previo paso por el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, para las curaciones de rigor, llegó el turno de recalar en la subcomisaría La Unión, dependencia que tiene jurisdicción en la zona del raid delictivo.

Los informantes indicaron que, ante la pregunta de cuál era su identidad, no dudó en brindó la de su hermano. Y había una razón muy entendible.

Luis Gustavo Benítez, como se llama en realidad, era quien debía dar explicaciones ante la Justicia por el asesinato del letrado, ataque por el cual ya hay otra persona de 27 años detenida. Se cree que ambos son quienes circulaban en la moto empleada en el hecho y que fue captada por las cámaras de seguridad de la zona.

El imputado, al que también habrían reconocido por una serie de tatuajes, será indagado hoy por la fiscal Virginia Bravo, en relación al robo y la tentativa de robo del barrio San Carlos, y más tarde por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta en torno al homicidio de Chantada.

VECINOS A TODO O NADA

No es la primera vez que los vecinos deciden defender su territorio, cueste lo que cueste. Lamentablemente muchas veces esa actitud cuesta caro y todo termina en tragedia. Pero otras los que pierden son los ladrones, como ocurrió hace pocos días en Los Hornos, cuando el dueño de una casa le pegó a un delincuente con una llave francesa en la cabeza.

Se trata de un joven de 27 años, quien había salido por unos instantes de su domicilio, en la calle 72 entre 143 y 144. Y al regresar, notó que dos personas habían ingresado en la propiedad, que lucía con bastante desorden, en una clara muestra de cuáles habían sido las intenciones que las llevaron al lugar.

En esas circunstancias, por ese impulso muchas veces incontrolable, intentó sacar a los intrusos de la finca, poniendo así en riesgo su propia integridad física, ya que desconocía si estaban o no armados.

Uno de los sospechosos fue quien decidió pararse de manos y hacerle frente, pero no la sacó gratis.

Maltrecho y sangrante y con un ojo en compota, el acusado no pudo seguir la pelea y terminó detenido, previo paso por el hospital Gutiérrez.