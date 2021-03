Deudas y desalojos: qué va a pasar tras el descongelamiento de los alquileres

El anuncio del Gobierno nacional que no habrá una nueva prórroga del decreto que desde marzo de 2020 mantiene congelados los alquileres y suspendidos los desalojos, tomó por sorpresa tanto a inquilinos como a propietarios, aunque claro con distintas ópticas.

Frente a este escenario, se abre un nuevo interrogante y es de qué manera van a pagar los inquilinos las deudas que hayan contraído durante la vigencia del decreto.

Según el último informe dado a conocer por la Federación de Inquilinos Nacional, unos 300.000 hogares tienen deudas en las cuotas desde que comenzó la pandemia. A su vez, el sondeo indicó que el 80% de las personas consultadas afirmó estar endeudada para pagar el alquiler. En La Plata, estiman que cerca de un 13% de los inquilinos contrajeron deudas durante el último año.

Cuando a partir del 1º de abril ya no esté vigente el congelamiento, los inquilinos que no pagaron sus alquileres y actualizaciones deberán ponerse al día. Quienes no hayan pagado únicamente los aumentos podrán hacerlo en hasta 12 cuotas sin interés financiado por el propietario y no por el Estado.

Según un relevamiento del sector inmobiliario, en La Plata "son entre un 10 y un 13% los inquilinos que están en una situación en que no han pagado o han adherido al decreto y han acumulado deuda de los aumentos". A partir del vencimiento del decreto esa deuda podrá ser cancelada en hasta 12 cuotas "que la va a financiar sin interés el propietario", cuando "acá se habla de un esfuerzo compartido y en realidad no es tan compartido sino que lo hace más el propietario".

En tanto que quien no pagó ningún mes de alquiler, ni actualización, adhiriendo por completo al decreto, tendrá que ir cancelando lo adeudado con intereses que no podrán superar la tasa de interés de un plazo fijo del Banco Nación.

Qué dicen los inquilinos y las inmobiliarias

A poco de declararse la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el decreto fijaría nuevas condiciones para los alquileres, las cuales se fueron extendiendo hasta que ayer se anunció que el 31 de marzo será el último día de vigencia, por lo que a partir del 1º de abril los inquilinos que durante todo este período hubieran contraído deudas, por los aumentos no abonados, tendrán que empezar a regularizar esa situación.

"Creemos que es acertado no volver a prorrogar el decreto dado que es una invertención que fuerza una situación que deriva en que los propietarios se pongan en alerta", dijo Mirta Líbera, presidenta de la Cámara de Inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires. "Desde marzo estamos con precios congelados mientras todo alrededor sube", fundamenta su postura.

Según Líbera, el "universo de propietarios es muy heterogéneo y esta fue una medida muy masiva". Con esto refiere que son muchos los propietarios que tienen un solo inmueble en alquiler y el ingreso que obtienen los ayuda para llegar a fin de mes.

Diego Fernández Camillo, de la Asociación Platense de Inquilines (API), indicó que la finalización de la vigencia del decreto contempla una buena propuesta como es la del desendeudamiento en 12 cuotas pero "es insuficiente debido a que nos llegan más de 4 ó 5 consultas por día donde la situación del inquilino es de angustia total por no poder pagar lo que adeudan".

"A su vez, al no haber en todo este año que pasó un órgano de control solido, comprometido con la causa y de un ordenamiento, que urge por todas las aristas, no se sabe qué es lo que legítimamente se debe pagar y qué es lo que nos quieren cobrar y no corresponde", aseguró Fernández Camillo. "Acá en la asociación nos llegan contratos donde se quieren cobrar hasta expensas extraordinarias a las y los inquilinos. Son casos particulares y excesivos, pero suceden", agrega.

Respecto a la posibilidad que frente a este nuevo escenario puedan darse desalojos masivos, Fernández Camillo reconoció que "entendemos que como se están planteando las cosas puede ser una posibilidad que lamentablemente no descartamos". "Todas las mañanas nos encontrábamos con mensajes en la asociación de que mujeres solteras y con hijos las dejan en la calle, o nos convocaban para intentar que eso no suceda", explica.

También hay dudas respecto de la instancia de mediación que contempla la intervención del ministerio de Justicia ya que "aún no ha derivado a qué sector irán las mediaciones, osea que la intervención del Estado para el pos pandemia no sólo que no está clara sino que en un mes es muy dificil poder hacerlo. Es por ello que entendemos que las posibilidades de salir de este enredo de manera que se beneficie a los más débiles es imposible". "Es por todo este panorama que vemos que es imposible salir de una buena manera de esta situación para quienes alquilan", reflexiona Fernández Camillo, quien además indicó que "entendemos que el ministro Jorge Ferraresi diga que esto se soluciona construyendo miles de viviendas sociales, peca de una ingenuidad absoluta, sólo por ser suave".

Durante la vigencia del decreto, hubo una primera etapa en la que los propietarios "creían que era una medida prudente porque estábamos en una oscuridad, era todo incertidumbre. Pero luego las cosas se fueron aclarando y empezamos a tener otro panorama", indicó Líbera.

En ese período casos en que los propietarios de locales no le cobraron algún mes a los comerciantes que no podían abrir su negocio o les redujeron el precio del alquiler. Y según Líbera "en vivienda pasó lo mismo, permitiendo simplemente que no les pagaran un mes o hicieron un acuerdo".

Pero a medida que el tiempo iba pasando y, sumada la sanción de la nueva ley de alquileres, la cual extiende los contratos de dos a tres años, estipula una actualización del valor anual y ya no semestral y establece que el incremento debe hacerse con la referencia de las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de salarios, hizo retraer la oferta inmobiliaria en la Ciudad y a la vez generó un aumento en los precios. "Tenemos un constante comentario de las inmobiliarias que dicen que los propietarios se van retirando hasta ver qué pasa", indican desde el sector.

Es que a todo esto hay que sumarle la reciente medida que todos los alquileres deben estar registrados en AFIP, algo que se cree también va a terminar impactando tanto en los inmuebles puestos en alquiler como en su valor.