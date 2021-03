Acompañantes terapéuticos protestaron en IOMA por demora de pagos: "Nadie da respuestas"

Cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos volvieron a movilizarse en la sede central de IOMA, en La Plata, para visibilizar el drama de las demoras de los pagos por las prestaciones a afiliados de la obra social.

Silvia, una de las manifestantes, expresó que "seguimos sin respuestas de nadie" por demoras que ya datan de varios años atrás.

La mujer sostuvo que "hay compañeras que desde 2018 que no cobran". En ese sentido puntualizó el caso de una cuidadora que "desde 2019 no cobra y no puede venir a reclamar porque vive en Pehuajó".

Según dijo, la situación se presenta "en toda la Provincia, no solamente en La Plata no cobramos".

"Necesitamos una respuesta ya", exclamó en la escalinata de la 46 entre 12 y 13.

A raíz de la falta de ingresos, lamentó que "hoy 31 de marzo tengo que dejar mi casa, porque se me venció el contrato de alquiler".

"No tengo plata para alquilar en otro lado. No sé qué voy a hacer... A la calle no puedo ir con mi madre discapacitada", consignó en medio del reclamo por los montos adeudados.