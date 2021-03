El Centro, un caos: harta de los piquetes, una mujer se bajó del auto con su bebé en brazos

El centro de La Plata vuelve a ser hoy un verdadero caos por la protesta de cooperativistas, quienes ponen reparos por el pase a planta anunciado por el intendente Julio Garro. Por los piquetes se genera un enorme embotellamiento tanto en la zona de la Municipalidad como en 7 y 50.

Es en esos cortes de calles en los que se producen choques entre los manifestantes y quienes intentan circular. Una situación violenta se dio esta mañana en una esquina del microcentro cuando una mujer bajó de su auto con su bebé en brazos y, harta de los piquetes, pidió "por favor" poder pasar. Hubo fuertes cruces entre los protagonistas que causaron tensión. Pero no fue el único enfrentamiento verbal que se dio esta mañana, ya que otros automovilistas también expresaron su bronca por la medida de fuerza.

La protesta ya lleva una semana e incluye acampe de cooperativistas en los jardines de la Municipalidad, piquetes y el traslado de contenedores de basura bloqueando calles céntricas. Desde la Comuna se informó que "estamos esperando la resolución judicial que ordene el desalojo (la causa la lleva el juez Agustín Crispo), que se libere la calzada y que se detenga a los que están generando estas situaciones de caos social con grandes pérdidas para la ciudad con daños al patrimonio público, el mobiliario urbano y la actividad comercial de la zona del micro centro".

Esta mañana, Garro habló en el programa "Golpe de suerte" de FM La Redonda y dijo que "el conflicto que estamos viendo en las calles de nuestra ciudad, sobre todo en la Municipalidad, tiene que ver con una decisión que hemos tomado de reconocer el trabajo de los cooperativistas". En ese sentido recalcó que "hace más de 10 años el Municipio de La Plata contaba con la contratación de cooperativas, algo que es sumamente legal, que está permitido en la Ley orgánica de municipalidades, donde uno contrata una cooperativa y esa cooperativa pone el personal para llevar adelante, por ejemplo, el barrido de un determinado lugar de la ciudad".

"Nos hemos juntado con los presidentes de las Cooperativas y les hemos anunciado que deseábamos que esos cooperativistas -que cuando llueve son lo que están en la calle, que cuando hay viento son los que salen a levantar los árboles que se caen, que salen a barrer nuestras calles, cortar el pasto, limpiar sumideros, arreglar luminarias- que todos esos cooperativistas pasen a trabajadores municipales. Para dignificar su trabajo, reconocerlos y darles el lugar que se merecen como empleados públicos del municipio", precisó el jefe comunal. Y resaltó que "eso significa que antes un cooperativista tenía un monotributo social y no tenía estabilidad, y ahora siendo empleado municipal tienen un sueldo con un aumento de casi 4 mil pesos a cada uno, tienen IOMA, seguro, aguinaldo, paritarias municipales, aportes jubilatorios. Para muchos será un trabajo estable para toda su vida".

Por otro lado dijo que "del 100% de los cooperativistas que invitamos a que pasen, pasaron el 97%. No pasaron los que son rehenes de los punteros políticos, esos no pasaron porque el puntero político claramente pierde su negocio porque evidentemente había gente que trabajaba y que algún vivo les pedía plata". Y explicó que "este es el problema que estamos viendo en la Municipalidad, es el problema de terminar con una mafia que extorsiona a costa de los laburantes que trabajan para nuestra ciudad". Por último manifestó: "Ante esa posición, y con un corte de esa magnitud en la puerta de la Municipalidad, no solo no me siento a dialogar, si no que no voy a dar un paso en falso con esta gente, vamos a defender a todos y cada uno de los trabajadores que prestan servicios al Municipio de La Plata".