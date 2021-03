Otro caso positivo de Covid en un colegio platense

Se dio a conocer hoy un nuevo caso de coronavirus en una escuela platense, a menos de una semana del inicio presencial de clases, que se da mezclado con la virtualidad. Se trata de un preceptor del Secundario del Colegio San Luis, quien comenzó con síntomas, se aisló y tras realizarse el test dio resultado positivo.

Según supo este diario, el caso fue avisado a los padres y se activó el protocolo de actuación establecido en el Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las aulas. Se trata del tercer establecimiento educativo de la Ciudad en el que se detecta un caso de coronavirus.

El primero fue registrado en el San Antonio de Padua de Barrio Hipódromo, el lunes, cuando diagnosticaron con COVID-19 a la directora del colegio secundario. En tanto que ayer se confirmó el de un docente de la Escuela Primaria Nº 70 de la localidad de Abasto. Este primer caso desató preocupación en la comunidad educativa debido a que el secundario comparte el edificio con la escuela primaria. Sin embargo, también aquí la directiva se contagió antes del inicio de clases y se aisló inmediatamente, por lo que las clases en la primaria y en el nivel inicial prosiguieron su curso. Asimismo, un grupo de preceptores que mantuvieron contacto estrecho con ella se sometieron a aislamiento, lo que llevó a las autoridades de Educación a comenzar las clases el 8 de marzo sólo a través de la virtualidad, conforme el protocolo de actuación vigente. En ese sentido, la escuela retomará la presencialidad el lunes 15, según confirmaron a EL DIA.

En el segundo caso, el profesor comenzó a sentir síntomas de la enfermedad el día sábado, por lo que se sometió a los hisopados correspondientes, en tanto que el lunes le diagnosticaron coronavirus. No obstante, tras presentar signos del virus, enseguida se sometió a aislamiento, con lo cual, para alivio de las familias que envían a sus hijos a ese colegio de Ruta 36 y 529, a la vuelta de las clases presenciales el profesor no se presentó en la institución. “La persona quedó aislada y, dado que habían pasado más de 48 horas desde el inicio de los síntomas y la persona no había tenido otro contacto con ningún otro miembro de la institución, la escuela inicia su actividad con normalidad”, se informó.

CÓMO SE ACTÚA

El protocolo establece que ante la confirmación médica de un caso de coronavirus que afecte a directivos, docentes, auxiliares o no docentes o estudiantes de todos los niveles “deberá procederse a la suspensión de clases y cierre del centro educativo por el plazo de 14 días corridos, a partir de la notificación del caso”.

En tanto que se estableció que de haber un caso sospechoso de COVID-19 de estudiante o docente que está frente al aula, se deberán “cerrar el o los grados o secciones del establecimiento educativo donde desarrollan sus tareas, hasta tanto se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha o por un plazo máximo de 14 días corridos desde la notificación”.