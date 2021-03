"Activamos el protocolo, no vamos a poner en riesgo a nadie", dijo la directora del San Luis

Esta mañana se conoció el tercer caso de coronavirus en un colegio de La Plata. Se trata del San Luis, donde un preceptor dio positivo en las últimas horas y activaron el protocolo.

"Ayer nos enteremos de un positivo en un preceptor del secundario que trae a su hija a la escuela. Siendo a las 18.18 me avisa de la situación e inmediatamente se aisló la burbuja de la niña, se aislaron a todos los docentes que estuvieron el martes con la nena, y se aislaron a los 3 preceptores, que serán hisopados. El resto de la escuela trabaja normalmente con las mismas medidas de cuidado que impusimos dese le primer día que recibimos a los alumnos", dijo María Luján Croce, directora del establecimiento educativo de 44 entre 9 y 10.

LEA TAMBIÉN Otro caso positivo de Covid en un colegio platense

Luego agregó que "las familias tienen que tener confianza en la institución porque actúa inmediatamente ante un caso positivo. Sobre todo porque sabemos que ponemos en riesgo tanto a los alumnos como a los docentes". En ese sentido resaltó que "hay que comprender que estamos en una pandemia que no fue resuelta en su totalidad. Sabemos que vamos a tener casos pero trabajamos con todas las normas de seguridad. Frente a un caso no miramos para atrás, activamos el protocolo y no vamos a poner en riesgo a nadie".

Por su parte, la administradora del Colegio San Luis, María Elisa Barrales, sostuvo que "los padres llaman y les decimos que lo primero que hicimos fue avisar a las autoridades de Diegep de esta situación. Avisamos sobre el protocolo que activamos y comunicamos a las familias de esta situación para llevar tranquilidad".