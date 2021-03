A Majul le robaron y dijo que quisiera tomar “un cafecito con los chorros”

El periodista Luis Majul arrancó ayer su programa de radio contando que fue otra víctima de la inseguridad. Según reveló al aire, encontró el vidrio de su auto destrozado y advirtió que habían robado una mochila, que luego recuperó.

“Así como en esa canción de (Joaquín) Sabina, yo les mando un abrazo grande a los chorros. Me gustaría tomar un cafecito con ellos para intercambiar alguna información y, por qué no, experiencias de vida: me gustaría saber qué les pasa por la cabeza para tomar semejante riesgo”, reflexionó en su programa Esta mañana, por radio Rivadavia.

Según relató el propio Majul el hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando fue a buscar su vehículo, que había dejado estacionado en la calle Fraga al 100, en el barrio porteño de Chacarita.

Al llegar se encontró con una lamentable sorpresa: comprobó que ladrones habían ingresado al auto y que se llevaron una mochila.

“Hicieron fuerza con una barreta, hicieron pelota parte de la puerta del auto y me robaron una mochila”, explicó.

Per el relato no terminó ahí: “Como en una especie de cadena de favores, alguien encontró la mochila y me la hizo llegar”, aseguró.

El conductor sólo tuvo que lamentar la pérdida de una laptop, aunque pudo recuperar sus documentos.

“Creo que estaban tan apurados que se dejaron un montón de cosas”, consideró sobre el accionar de los delincuentes.

“A mi familia, a mis hermanas, si hablan con mamá, díganle que no pasó nada. Solamente como le pasa a cualquier hijo de vecino en la Ciudad de Buenos Aires, y en la Provincia ni hablar, me robaron”, concluyó Majul.