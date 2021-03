Araceli González superó al coronavirus y dejó un fuerte testimonio en las redes sociales

Araceli González se mostró en las redes sociales luego de superar un cuadro de coronavirus, que la mantuvo alejada y aislada durante 14 días.

Resaltó que no es un virus para subestimar, ya que toda su familia (también su marido Fabián Mazzei, y su hijo) se vio afectada de distinta manera. Pero ella, en particular, si bien no fue internada, la pasó muy mal.

“Después de mucho tiempo, vuelvo a aparecer en las redes. De verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie. Y los que lo pasaron por su cuerpo saben, perfectamente, lo que se siente. Algunos tuvieron mucha más suerte y fue sólo un poco de dolor de cuerpo un día o dos. Pero a otros nos afecta con más potencia. No sé de qué dependerá eso. Si hay alguien que está bien alimentada y se cuida, esa soy yo. Pero creo que me habían bajado las defensas, porque no sólo abordamos nuestra vida sino que también la de muchas personitas que tenemos alrededor durante toda la cuarentena. Y eso llevó a que toda mi familia se contagiara”, dijo en un video que publicó en Instagram.

Luego confesó que su tío está internado y que fue la persona que estuvo al lado de su mamá para contenerla y para ayudarla ante la ausencia de su papá. "Está inducido a coma. Estamos recibiendo partes diarios. También tengo un sobrinito chiquito que lo amamos. No hay que pensar que a los niños no les pega como nos pega a nosotros. Por favor, no subestimemos más este virus. Vito está con mucha fiebre, hace siete u ocho días internado con su mamá, que terminó de cumplir su COVID junto con su hijo dentro de la clínica”, remarcó.

“Tratemos de colaborar para que todo el mundo tome conciencia de la importancia de cuidarse, de cuidarnos para cuidar al otro. Este virus necesita un ataque profundo, necesitamos la vacuna. Tenemos que ser vacunados todos para que esto se debilite cada vez más”, cerró su discurso para pedir conciencia y que los argentinos se sigan cuidando para no darle lugar a un nuevo brote.