Los manifestantes no ceden: “A partir de hoy, acá hay una revolución”

“Sin querer, lo que pasó hoy quería que pasara. En algún momento tenía que pasar. Yo le dije a mi mamá: ojalá Formosa se rebele. Desde que tengo uso de razón acá gobierna Insfrán. A partir de hoy hay una revolución, un giro de 180 grados. Y Gildo se va a ir, tarde o temprano”, dijo ayer una de las jóvenes que participó de la protesta y que fue detenida por la policía.

“No nos callamos más. Ya no tenemos miedo. Y si mañana hay otra protesta, vamos a estar ahí”, agregó otra de ellas.

Ayer, en tanto, el gobierno de Insfrán volvió a instalar vallas en los alrededores de la Casa de Gobierno. Y si bien se produjo una concentración en los alrededores del palacio gubernamental, la manifestación fue mucho menos nutrida. Pero se escucharon bocinas en apoyo al reclamo contra la decisión del oficialismo local de retroceder a fase 1 del aislamiento.

“Acá no se puede hacer nada. Me quedé sin trabajo y me tuve que ir a otra provincia y llevarme a mi hija. Me fui varias veces y siempre volví porque extraño mi pago, pero es horrible lo que pasa en Formosa”, contó otra joven, de 23 años. que es hija de un comisario.

Otra de las mujeres liberadas fue la periodista Julieta González. “Nos trataron como si fuésemos delincuentes. Nunca me imaginé que me iban a llevar detenida, pero creo que lo hicieron porque yo denuncié al ministro de Gobierno, Jorge Abel González, por haber viajado sin respetar los protocolos contra el coronavirus a Clorinda. Y porque en Formosa no hay libertad de prensa”, indicó.

En el mediodía de ayer se produjo una nueva concentración en las inmediaciones a la Casa de Gobierno, que durante el viernes fue escenario de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

La convocatoria fue organizada a través de las redes sociales por comerciantes y jóvenes agrupados en el movimiento “Formosa Libre”.

Ante la nueva manifestación, el gobierno de Gildo Insfrán decidió reforzar los controles y blindar el centro de la capital. En el marco de un fuerte operativo, efectivos policiales se dispersaron y apostaron en diferentes accesos. Allí pedían permisos de circulación a quienes se desplazaban en motos y vehículos. En caso de no contar con esa documentación, no se les permitía el paso.

Mientras se mantiene la tensión, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció en su cuenta de Twitter que hoy viajará a la provincia norteña junto al diputado nacional Waldo Wolff “para acompañar el reclamo de los formoseños que quieren trabajar”.

“Hace un año viven encerrados. Insfrán es el modelo de tirano que avala el Presidente. Vamos a apoyarlos en esta lucha por los Derechos Humanos y el trabajo”, afirmó la ex ministra de Seguridad.

En tanto, el senador nacional Martín Lousteau se pronunció en rechazo al comunicado que emitió la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Horacio Pietragalla Corti, por la represión y lo calificó como “una aberración pocas veces vista” que “no está a la altura de la historia de nuestro país”.