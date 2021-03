Quién es y qué dijo el hombre que atropelló a una joven que festejaba el UPD en Mar del Plata

El video del hombre que atropelló a una adolescente marplatense que festejaba el UPD se hizo viral. Ahora se conoció quién es el conductor del Audi Q5 que se llevó por delante a la estudiante del colegio Albert Einstein.

Su nombre es Fernando García Castellanos, y sería dueño de un balneario en dicha ciudad. Tras el hecho, que tomó estado de interés nacional, fue detenido y trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán tras quedar imputado por las lesiones en una causa que maneja el fiscal de flagrancia Eduardo Amavet.

Esta mañana, el hombre que aceleró cuando estaba rodeado por alumnos del 6to año del mencionado colegio y atropelló a uno de ellos, dijo que “no tengo manera de frenar si intempestivamente te interponés en el paso”. En diálogo con LU6 Radio Atlántica, García Castellanos contó que pensaba presentar una denuncia penal para que “los responsables de la situación se hicieran responsables”.

“Fue un momento muy desagradable, vengo a dejar a mi hijo al primer día de clases y me encuentro con esta situación, de la calle tomada por este Último Primer Día que cada vez se torna más violento, por las acciones de vandalización que les producían a los autos que pasaban”, manifestó el conductor antes de ser detenido. Y agregó que “en el avanzar uno de los alumnos, no queriéndome permitir el paso, se tira adelante del vehículo. Es impensado que yo quiera atropellar a alguien, pero es inevitable frenar esta acción, con este alumno que se interpone en el paso del vehículo”.

Por otro lado manifestó que “inmediatamente” detuvo la marcha para ver cómo estaba la adolescente, y que la situación que vivió fue “un desastre. Me querían linchar. Incluso un padre de estos alumnos tomó las riendas de la situación, me filmó diciéndome que soy un asesino y queriéndome agredir físicamente”.

“Esta situación se podría haber controlado en principio desde las autoridades del colegio, que saben que esto pasa y que cada vez es peor. Año tras año las situaciones son más violentas”, sostuvo el conductor protagonista del video. “Me quieren poner en un lugar de victimario o responsable, cuando no lo soy en absoluto”, resaltó. En ese sentido adelantó que “voy a poner una denuncia, quiero una investigación de todas las personas que estaban involucradas en el medio de la calle porque esto atenta a la seguridad de todos. Está bien que haya un festejo, no actos de violencia”.

Por último dijo que “no tengo manera de frenar si a vos intempestivamente te interponés en el paso. No es que yo podría haber frenado y no quise. Soy un conductor responsable, no uno irresponsable”.