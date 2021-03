El drama de la actriz Inés Estévez: “Debo un montón de plata a mis amigos y tengo la casa hipotecada”

La actriz Inés Estévez habló sobre sus problemas económicos y aseguró que, además de deberle dinero a sus amigos, tiene la casa hipotecada. Precisó que su último trabajo fue en septiembre del 2019 y que ya no sabe cómo mantener a su familia.

“Yo mantengo a mis hijas. Y la verdad que sigo estando en graves problemas. Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada y dos hijas con discapacidad. Fui por el lado del arte y eso me ayuda a solventar”, reveló en diálogo con "Chicas Guapas" (América).

Estévez no pudo ejercer su profesión durante el aislamiento social, por lo cual tuvo que recurrir a sus ahorros para subsistir y a la ayuda de personas cercanas. En esa oportunidad, la actriz se dirigió a sus seguidores y se refirió al momento personal que estaba atravesando, condicionada por la cuarentena: “Che, estoy por caer en la indigencia –posta, no es eufemismo– y un amigo que vive en España quiere prestarme algo de dinero. Pero no puede transferir porque los sistemas son incompatibles. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe cómo hacer?”.

La actriz, en la entrevista televisiva, fue muy crítica con los sistemas de prestación de salud que cortaron los tratamientos de sus hijas con discapacidad, además de los problemas de insomnio que sufrieron durante la pandemia y la dificultad económica para solventar el sistema de apoyo dentro de su hogar.