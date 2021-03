En Villa Castells vecinos “en alerta” por tres robos en 2 días

“Yo me vine a vivir acá hace 35 años, mi mujer desde que nació... yo te digo que Villa Castells no era así, no había ni calles hace dos décadas y era re tranquilo, después fue creciendo y ahora es un quilombo por los robos”, se despachó Luis (65), vecino del barrio, en conversación con este diario. El hombre fue testigo de uno de los tres hechos delictivos que tuvieron lugar en 48 horas en la cuadra de 503 entre 8 y 9, y que se suman a una seguidilla que afecta a toda la zona norte de la Ciudad.

Horas más tarde de que colocaran la alarma vecinal, luego del atraco callejero que presenció Luis, tuvieron lugar dos nuevos episodios en sendas casas de veredas opuestas. Ambos ocurrieron entre la noche del viernes y la tarde del sábado.

La situación “llegó a tal punto que vivimos encerrados, salgo y pongo un candado en el portón”, lamentó. Luego señaló que “justo el día en que estrenábamos el sistema de alarma, le robaron a la familia de enfrente. Salió el señor pidiendo ayuda y les tuve que sacar los precintos yo, porque los habían maniatado”.

Respecto al asalto del que fue testigo, reveló que “iba al supermercado y cuando estaba en la esquina de 8 y 503 escuché el grito de una chica. Eran dos motochorros que la agarraron y la revolcaron por el asfalto para sacarle la mochila. Yo me volví hacia ella y entonces los chorros pasaron por el otro lado apuntándome con un revólver plateado”. La situación fue tan inesperada que Luis no tuvo “ni tiempo de asustarme”, aseguró.

Sin embargo, afirmó que los robos no se circunscriben a esa cuadra. “Tuvimos otros sobre 8 entre 503 y 504, sobre 504 entre 8 y 9, es un desastre. A eso le tenemos que sumar las banditas de menores que pasan con una gomera y arrebatan lo que pueden de los jardines”.