La salida de Losardo en Justicia sigue en veremos

Marcela Losardo tendría los días contados al frente del ministerio de Justicia y hasta su reemplazo designado: el diputado Martín Soria, de buenas migas con el kirchnerismo, pero su salida sigue en veremos.

Losardo, que resiste entre el respaldo de su amigo de años, el presidente Alberto Fernández, y los embates del kirchnerismo duro que responde a Cristina Fernández de Kirchner, se habría precipitado con dos hechos: el discurso de apertura de sesiones del Presidente de hace una semana y la defensa de Cristina Kirchner en la causa por el dólar futuro, ambos con duros cuestionamientos al Poder Judicial.

Quedaba en evidencia la decidida avanzada del Gobierno sobre la Justicia que Losardo sintió como un “desgaste muy alto”.

Pero el Presidente la sostiene en el cargo. De hecho, anoche trascendió que esta mañana la ministra le tomará juramento a la nueva subdirectora del Servicio Penitenciario Nacional.

Mientras en la Rosada dicen que todo depende de la decisión que tome la todavía funcionaria, lo cierto es que tras el endurecimiento de la agenda judicial del Gobierno ella quiere renunciar.

De ahí que desde el viernes circule el nombre de Soria como posible reemplazante. Pero también el de Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Aunque en su entorno lo negaron y explicaron que el exnúmero dos de la AFI solo buscaba forzar la renuncia de Losardo, con quien está seriamente enfrentado.

Mena, que responde a Cristina Kirchner, no está conforme con el trabajo de la ministra, a la que la propia vicepresidenta ha puesto en el primer lugar de los “funcionarios que no funcionan”. Pues, pretendía de la ministra un rol más activo frente a las múltiples causas por corrupción que pesan sobre ella y su familia, algo que no encontró.

De hecho, una de las críticas internas a la funcionaria apunta a su “pasividad de gestión” y a su negativa a trascender al firmamento mediático.

Hastiada, Losardo quiere concretar su salida cuanto antes, mientras el Presidente le pide que se quede. “De ella, todo depende de ella”, aseguraban anoche en la Rosada.