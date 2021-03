La “hiperconectividad” de los chicos y los riesgos que asoman detrás de las pantallas

Si en los tiempos de la prepandemia la relación entre niños y adolescentes con internet ya era alta, desde la irrupción del coronavirus para acá esa interacción a través de tablets y celulares se multiplicó, hasta llegar a lo que hoy se conoce como “hiperconectividad”, con todo lo bueno que tiene desde lo social y también del aprendizaje, pero también con los riesgos que los pueden llevar a situaciones de vulnerabilidad.

Es que, de acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), la conectividad en nuestro país se incrementó fuertemente, especialmente entre niños y adolescentes, frente a lo que especialistas en ciberseguridad recomiendan establecer pautas de conexión y explicar la importancia de discernir entre amigos y contactos, ante el aumento de riesgos por la exposición.

“Este aumento en la conexión – explica el doctor Hernán Navarro, fundador de la ONG Grooming Argentina - también exacerba el flujo de información, de datos, y acerca a los delincuentes a sus víctimas, ya que en muchos hogares prevalece el aislamiento digital con chicos y chicas refugiados en sus habitaciones, con celulares, tablets, computadoras o juegos on line en consolas de videojuegos. Por esto como adultos tenemos que tener en cuenta que en cada plataforma, desde Tik Tok hasta los juegos en línea de Playstation, existe la posibilidad de que un chico o chica atraviese una situación de vulnerabilidad, por lo que es fundamental que los adultos dialoguen con ellos, y que entre otras cosas le hagan entender que un contacto no es siempre un amigo, que no hay que confiar en alguien a quien no conocen, y recordarles el daño que éstos pueden hacer”.

Por su parte, Sebastián Bortnik, uno de los fundadores de la ONG “Argentina Cibersegura”, señala que “al aumentar el tiempo en pantalla, puede eventualmente fomentar que los chicos estén más expuestos a situaciones de vulnerabilidad, como el “grooming” o el “sexting”, por lo que hay que darles herramientas de prevención, y la primera es explicarles que el grooming existe, describirlo, explicar las consecuencias y dejarles claro que cuidarlos no es limitarlos”.

“Tienen que saber – añade Bortnik - que cuando están hablando con alguien, esa persona puede no ser quien dice ser, que cuando es alguien que no conocen fuera de las plataformas virtuales y les pide una foto o un video, no lo tienen que hacer, que ahí deben hacer una pausa y, eventualmente, pedir ayuda”.

Claro que además de la exposición a este tipo de peligros, la hiperconectividad puede traer otras consecuencias en niñas, niños y adolescentes, como ansiedad o síndrome de FOMO (miedo a estar perdiéndose algo, o quedar excluido de las redes sociales y/o tendencias del momento); anular la creatividad; pérdida de análisis crítico de la realidad, distorsiones cognitivas; problemas de socialización; generar comportamientos compulsivos; aumentar el riesgo de sufrir depresión y alteración del sueño.

LA TORMENTA PERFECTA

“La situación de pandemia -refiere Navarro - ha sido hasta hoy una tormenta perfecta para el aumento de distintos delitos cometidos en el ecosistema de Internet, en particular el grooming, y el incremento exponencial en el mundo del tráfico de material de abuso sexual contra las infancias, mal llamada pornografía infantil”.

El fenómeno de la “hiperconectividad”, según describen los especialistas, debe interpretarse también en términos sociales, ya que aumenta significativamente el grado de vulnerabilidad en las infancias.

“En este contexto -señala el doctor Navarro - vemos como se ha generado un caldo de cultivo para aquellos delincuentes sexuales que, día tras día, pretenden vulnerar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Y al verse exacerbados los períodos de conectividad, es sumamente oportuno hablar de un quiebre que nos permita reconocer y, a su vez, generar una nueva instancia de construcción de ciudadanía digital, un proceso que promueva una efectiva convivencia digital, en el que se planteen pautas y se generen consensos familiares, profundizando en medidas de resguardo y seguridad, tal vez, con más rigurosidad que antes”.

“El grooming – concluye el abogado fundador de esta ONG- es un delito aberrante, de los más perversos en la humanidad, por lo que es urgente que como sociedad reaccionemos y comencemos a mirar aquello que no queremos mirar, que es realmente difícil de mirar, por lo que uno de los desafíos en la post-pandemia debe venir acompañado de un verdadero cambio de fondo en materia digital”.