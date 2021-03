Imputaron por el delito de abuso sexual al jugador de Boca, Cristian Pavón

La Justicia de Córdoba imputó ayer por el presunto delito de “abuso sexual con acceso carnal” al futbolista de Boca Juniors, Cristian Pavón, quien deberá presentarse a indagatoria el martes 23 de marzo, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La resolución judicial fue emitida por el fiscal de Instrucción de la ciudad cordobesa de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, quien también dispuso que el deportista no podrá salir del país sin autorización judicial.

La instrucción de la causa se inició el 25 de noviembre del año pasado, cuando la joven Gisela Marisol Doyle denunció ante la justicia que el 1 de noviembre de 2019 fue “acosada y sometida sexualmente” por el futbolista durante un fiesta que se celebraba en la localidad de Anisacate, a unos 50 kilómetros de la capital de Córdoba, de donde es oriundo Pavón.

Pavón, ante los medios, había negado los hechos. No obstante, se había presentado voluntariamente para ponerse a disposición de la Justicia, pero como aún no había imputación y faltaba reunir pruebas, no se le tomó declaración, mientras que él denunció a la acusadora por “extorsión”.

El 23 de marzo, a las 10, el jugador deberá presentarse a declarar ante el fiscal Peralta Otonello y luego el funcionario judicial resolverá sobre su situación procesal.

“Siento que las personas poderosas tienen impunidad, a la par de él no soy nadie, soy una chica sencilla que asistió a una fiesta para conocerlo y pasar una linda noche, y fue aberrante. Yo siento que mi vida peligra, enfrente hay gente turbia, muy poderosa, con mucho dinero. No salgo de mi casa, no soy sociable, me paralicé totalmente en mi vida con esta cuestión”, dijo Marisol hace algunas semanas en una entrevista. Además, señaló que aportó “testigos, audios y mensajes que ratifican lo sucedido en la fiesta”.

También planteó que a Pavón “hay gente que lo encubre y lo va a defender y no va a decir la verdad de lo que vio; en esa fiesta estaban sus amigos, entorno, pero hay gente de su entorno que se solidarizó conmigo para salir de testigo. Me costó convencer a esas personas de que me apoyen”.

La mujer explicó ante los medios que decidió hacer público lo ocurrido en enero de este año cuando Pavón regresó a Boca luego de su paso por Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer y fue recibido “como un rey” por el club de la ribera. “De parte de su familia no me han llamado, de parte del club tampoco me han llamado, al menos para saber cómo estoy, cómo me siento. No pretendo que me defiendan porque Pavón es su patrimonio”, agregó.

Al conocerse la acusación, los abogados que representan a Pavón respondieron: ”La denuncia en contra del señor Pavón es falsa. Por ello, Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia”.