Alberto confirmó la salida de Losardo y le pegó a la Justicia

El presidente Alberto Fernández confirmó anoche la próxima salida del Gabinete de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y anticipó que le está buscando reemplazante. “Ella no viene de la política y esto es desgastante”, advirtió el mandatario en una entrevista televisiva.

“Ella me planteó su idea de dejar el Ministerio. Cree que el tiempo que viene necesita de otra actitud, aunque no por su compromiso. Yo quiero que ella siga trabajando conmigo. No quiero que se vaya. Pero es cuestión de conseguir el reemplazante”, admitió el jefe de Estado.

Alberto Fernández sostuvo en la misma línea que hay dos candidatos a suceder a Losardo: el ex intendente de General Roca, Martín Soria; y el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, cercano al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Marcela (por Losardo) intentó por todos los medios que la Justicia entendiera”, sostuvo el Presidente en una entrevista que concedió en la quinta de Olivos al periodista Gustavo Sylvestre en un canal de cable. En ese marco, dijo que buscaba que los jueces “se auto-depuraran”.

Sobre el rionegrino Soria, Alberto Fernández dijo que no es un kirchnerista ya que enfrentó a ese espacio político en su provincia, en tanto que respecto de Gutiérrez lo definió como un hombre “de la cátedra de (Raúl) Zaffaroni que tomó posiciones distintas” en los últimos años.

El mandatario negó además que los inminentes cambios en el Ministerio de Justicia se deban a la presión política de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Con ella tenemos una mirada común sobre la Justicia, pero con una diferencia: ella tiene un padecimiento que yo no tengo”, concedió.

De esa forma, Alberto Fernández se refirió a la teoría del Lawfare que esgrime Cristina Kirchner para defenderse de las causas judiciales que la tienen como imputada. En la misma línea, dijo que los casos de Cristina, Lula Da Silva, Rafael Correa y Evo Morales son ejemplos de esa operatoria.

“Son casos donde se buscó doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera”, sentenció el jefe de Estado, quien reveló una conversación telefónica con Lula –tras el fallo que le quitó las condenas en Brasil- y contó que tenía al boliviano Morales para cenar anoche en Olivos.

Al confirmar su arremetida contra la Justicia, Alberto Fernández cuestionó a la Corte Suprema porque, a su criterio, “no se puede rechazar la revisión de una condena a un vicepresidente (por Amado Boudou) apelando al artículo 280 del Código de Procedimientos, sin dar explicaciones”.

Alberto Fernández señaló que Cristina Kirchner lleva presentados “10 u 11 recursos de queja” ante la Corte Suprema “que ni siquiera se empezaron a tratar”. Por eso, el Presidente argumentó que se tiene que cambiar el sistema del “recurso extraordinario” para llegar al máximo tribunal.

“La Corte es un tribunal constitucional y necesitamos que vuelva a ser lo que la Constitución manda”, dijo el jefe de Estado al justificar su propuesta para crear un Tribunal Federal de Garantías, como una instancia de resolución de “cuestiones de arbitrariedad”.

Alberto Fernández también confirmó que el juez federal Daniel Rafecas sigue siendo su candidato a la Procuración General de la Nación y cuestionó con dureza al fiscal Carlos Stornelli, sobre quien sostuvo: “Ha perdido toda consideración de mi parte”.

Además, criticó al camarista Gustavo Hornos al asegurar que “la explicación que dio de sus reuniones con (el ex presidente Mauricio) Macri fue que era amigo personal” de su antecesor y dijo que “al otro día de esos encuentros salían fallos” con la firma del magistrado.

“Tenemos un problema serio con la Justicia y hay que resolverlo. Pero no tengo vocación de venganza”, aseguró el Presidente desde Olivos. “Yo esperaba que los jueces analizaran lo que pasó, como acaba de pasar en Brasil. Y que digan: ´Esto está mal, empezamos de vuelta´”, completó.