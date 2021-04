Lanzan nuevos créditos para las pymes, que reclaman otras medidas

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación adelantó que trabaja para lanzar nuevas líneas de créditos para las pymes y así intentar contener los problemas económicos que está causando la pandemia y que podrían acentuarse en la presente segunda ola.

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, sostuvo al respecto que "uno de los objetivos centrales que tenemos desde el inicio de la gestión es promover un proceso de inclusión financiera muy necesaria para las pymes, que venían de años sin acceso al financiamiento y con políticas anti-producción".

Y añadió: "Los créditos directos apuntan a un universo que históricamente quedó excluido del financiamiento bancario, hay una necesidad de las microempresas y de las cooperativas de ampliar la producción o mejorar su maquinaria o sus instalaciones para poder crecer".

Pero desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguran que las medidas crediticias ayudan pero para aquellas empresas "que están bien paradas".

"El problema es que hay un 40% de pymes, por ejemplo del sector comercial, que siguen con caída de su actividad y, del sector industrial el número es similar. Esas empresas hoy no necesitan un crédito, sino una refinanciación de los pasivos como se hizo en marzo del año pasado con las tarjetas de crédito", aseguró Pedro Cascales, vocero de la CAME, en diálogo con El Cronista.

De acuerdo a los datos de CAME, el año pasado cerraron más de 40.000 pymes en la Argentina. Desde el sector explican que sin una perspectiva de mayor actividad y, por ende ventas, no hay forma de afrontar el pago de un crédito, aunque las tasas sean inferiores a la inflación: "Si los ingresos no alcanzan a cubrir los costos, estás en una situación peor que antes de tomar el crédito".

"Los bancos han sido los grandes ganadores estos años, inclusive el año pasado, mientras el sector pyme hizo un gran esfuerzo y toda la economía con cierres durante muchos meses. Hoy son ellos los que tienen que ayudar", apuntó Cascales.

Y cerró: "Sería importante que el Gobierno nos convoque cuando anuncia estas medidas así se adecúan al receptor, porque muchas pymes que están en situación de caída desde 2018 no califican para estos créditos".