Indignación en una zona de City Bell por el brutal ataque de un Dogo

"Hasta que no ocurra una desgracia con un chico o una persona mayor no va a parar". La advertencia de una vecina de la zona de 27 y 465 es compartida por todo el barrio. O mejor dicho por todos menos por el dueño del perro que según los testimonios vive en la zona y "no se hace cargo del animal que es un peligro porque ataca y mata a otros perros y también es agresivo con las personas".

En las últimas horas, el animal de la raza Dogo, de color blanco y que pertenece a una de las llamadas "de riesgo o peligrosas", virtualmente destrozó a otro can ante los gritos desesperados de su dueña.

"No lo podían contener, vino la policía pero nadie se animaba a frenarlo porque de un mordisco te puede arrancar una mano", dijo a ELDIA.COM una vecina que presenció el hecho.

Los frentistas dicen que no es la primera vez que esto ocurre y que "todo el barrio tiene miedo porque el dueño deja salir al perro como si nada, no lo controla y acá hay muchos chicos a los que si llega a atacar no se sabe lo que puede pasar".

En ese marco han pedido a la policía y al municipio "que tome medidas, que no esperen a que el perro mate o mutile a una criatura como ya ocurrido en otros lugares con este tipo de animales".