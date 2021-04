Alertan que el 74% de una muestra al azar de los contagios en La Plata son de la cepa Manaos

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, alertó esta noche que el 74% de una muestra tomada de los contagios activos en La Plata se corresponden con la cepa de Manaos.

"Muy preocupante: Secuenciación genómica de Covid 19 de pacientes enfermos con residencia en La Plata revela que el 74 % de la muestra pertenece a la variante Manaos . Ninguno de ellos tiene antecedentes de viaje al exterior ni de contacto estrecho con viajero", alertó el responsable de la cartera sanitaria provincial.

El ministro agregó que "los resultados surgen de un nuevo estudio del Proyecto País, que analiza la presencia de diferentes variantes de coronavirus. Los resultados preocupantes en La Plata son 35 muestras seleccionadas al azar en la semana del 6/4, de las cuales 26 (74%) dieron la variante Manaos".

Tenemos que cuidarnos más que nunca para frenar el avance del virus, mientras continuamos con la campaña de vacunación. pic.twitter.com/0JaQnLGI3e — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) April 18, 2021

Especialistas aseguran que la variante del virus SARS-CoV-2 del Reino Unido, cuya circulación comunitaria ya fue detectada en Argentina, es entre un 30 y un 90% más trasmisible y estudios internacionales asocian a esta cepa a un mayor riesgo de hospitalizaciones y muerte, en tanto, si bien no hay evidencia "irrefutable" respecto a variante de Manaos, los primeros indicadores aseguran que es más contagiosa que la británica, aún en casos de reinfección.

LEA TAMBIÉN La Plata sumó 561 contagios y seis muertes por coronavirus

Un informe elaborado por los virólogos e integrantes del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), Humberto Debat, Mariana Viegas y Carolina Torres reporta que la variante del Reino Unido es entre un 30 y un 90 por ciento más transmisible y que estudios realizados en el Reino Unido y Dinamarca también asocian a esta cepa a un mayor riesgo de hospitalizaciones y muerte, aunque otro estudio señaló que esta relación no es concluyente.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las variantes en "de interés" (VOI, variant of interest, en inglés) y "de preocupación" (VOC, variant of concern), incluyendo en estas últimas a las del Reino Unido, Manaos y Sudáfrica. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), las dos variantes detectadas en California (B.1.427 y B.1.429) también se encuentran en esta categoría.