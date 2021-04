Robert De Niro se declaró en bancarrota

El reconocido actor estadounidense Robert De Niro, de 77 años, se declaró esta semana en bancarrota.

La abogada del artista, Caroline Krauss, señaló por medio de una audiencia virtual de divorcio con su expareja Grace Hightower las condiciones económicas en las que está.

“El señor De Niro tiene 77 años y, aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizá no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower. De Niro podría enfermar mañana y la fiesta habrá terminado”, aseguró la letrada.

El representante legal de la exesposa de De Niro manifestó que no pueden ser ciertos los problemas financieros del actor, ya que con "El irlandés", película de 2019, recibió una cifra cercana a los 5 millones de dólares y de ahí gastó 450.000 que destinó para unas vacaciones de Acción de Gracias y un millón que les dio a sus hijos entre 2019 y 2020.

Vale la pena recordar que en 2004 la pareja ya se había separado, pero en 2018 fue la ruptura definitiva, por lo que Hightower solicita que le sea entregada la mitad de la fortuna de De Niro, que según sus cálculos, está avaluada en cerca de 500 millones de dólares.