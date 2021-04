Alertan por imitaciones de barbijos del Conicet: cómo saber si es el trucho

La aparición de barbijos del Conicet truchos despertó un alerta. Los ejemplares fabricados por Kovi, la textil de La Matanza, en colaboración con a la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, habrìan sido plagiados y puestos a la venta incluso a mayor precio. Los llamados Atom Protect son tapabocas que actualmente gozan de gran prestigio.

El dueño de Kovi, Alan Gontmaher, puso en alerta a consumidores y consumidoras en relación a los barbijos “fake”. “Hay que comprarlos en lugares serios y en este caso son las farmacias, es la manera correcta de hacerlo o bien, a través de la página web , desde donde hacemos llegar el barbijo a cualquier punto del país” señaló.

“No todo pasa por lo económico sino por la salud, no se trata de una remera, no se puede jugar con la salud de la gente, el que se anima a hacer eso no tiene perdón de dios”, clamó.

Gontmaher remarcó que la falsificación se ha detectado en los productos de color lila y llamó la atención en relación al nuevo “atom black”: “Es una nueva versión, la hicimos negra a pedido de la gente porque hoy se ha transformado en una especie de prenda y la querían así pero este modelo solo se vende por la página web, todo lo que está a la venta que sea negro lo hacemos nosotros, no hay de estos barbijos en las redes sociales y si los hay son truchos”, subrayó.

Luego, consideró que el atom protect “no es un barbijo sino una pieza de ingeniería con iones que desactivan el coronavirus pero está por encima porque filtra y protege de todo lo que venga desde afuera al tiempo que impide que salga”. El fabricante indicó que “la tela verde de adentro elimina bacterias y hongos y es por eso que no guardan feo olor a pesar de que haya sido usado toda una jornada laboral”.

Por último, aconsejó que la pieza sea lavada livianamente con un poco de agua y jabón como máximo 15 veces. “Hay que tratarlo con cariño”, expresó.

Cómo no caer en la trampa: las 5 claves

Los elásticos, por ejemplo, no son los del diseño auténtico. También varía el tamaño, el doblez y la textura. En algunos casos, lo ofrecen con una variante de color, distinta al lila típico, como "negro gastado". También los venden sueltos, sin la bolsita transparente en la que salen de fábrica. Lo que no se observa es lo que hace único al producto, la nanotecnología.