La grieta de Casados con Hijos: Flor Peña bancó a Francella en la pelea con Érica Rivas

Después de que Érica Rivas criticara con dureza contra Guillermo Francella, a quien acusó de tratarla de "feminazi", Florencia Peña desmintió la versión y aseguró que "no fue lo que pasó".

Cuando todavía no había llegado los días de pandemia por coronavirus, se anunció que la exitosa sitcom “Casados con hijos” llegaría al teatro con los mismos personajes y actores que en la tira televisiva, pero antes de que el COVID cancelara definitivamente los planes Érica Rivas quedó fuera del proyecto. “Yo no me fui, a mí me echaron”, aseguró la actriz que personificó a María Elena Fuseneco, y añadió: “Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas”.

Consultada por el programa “Hay que ver”, de El Nueve, Flor Peña aseguró: “Nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada feminista sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”.

Sobre el contenido del programa, la actriz que se puso en la piel de Moni Argento en la ficción opinó que el programa era “una crítica per se. Nada de lo que sucede es literal, nos reímos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero. Pepe es el típico macho argento”.

“Yo creo que acá hubo una cuestión de elección, de decidir de alguna manera por una cuestión de que no acordaba y yo lo respeto. Respeto absolutamente que alguien no esté de acuerdo con lo que se iba a hacer”, indicó.

Recordó también la propuesta de Rivas de sumar a Malena Pichot como guionista de la obra teatral. “Se entendió que Malena Pichot no podía escribir Casados con hijos”, aseveró.

“Soy feminista también, pero dentro del feminismo hay muchas diferencias. Hay un ala más dura, otra más firme, hay feministas más radicales y otras más ortodoxas ... Ella habrá querido que Casados con Hijos tome un extremo que no iba a tomar nunca. Me parece bien y lo súper respeto”, indicó.