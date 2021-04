Con un palo y una pistola, le sacan la bicicleta a un joven deportista

Desde hace meses, ciclistas y vecinos que transitan por los parques Pereyra Iraola y Ecológico Municipal reclaman por una solución a la oleada de robos que recrudeció en las últimas semanas. Debido a esta situación que crece sin control, quienes utilizaban los espacios verdes para hacer deporte dejaron de hacerlo y se trasladaron hacia los caminos de cintura. Sin embargo, con ellos también lo hicieron los delincuentes. Como hubo informado este medio en su edición anterior, los atracos violentes sobre el Centenario están a la orden del día. Y, el domingo al mediodía, le tocó el turno a un Mathias Merli, quien compite en Mountain Bike desde que tiene 15 años y es oriundo de Villa Elisa.

Cerca del ingreso a los senderos del Pereyra, sobre Centenario, dos hombres lo atacaron para robarle el rodado. Según le contó a EL DIA, “por suerte o por desgracia, fue la primera vez que me pasó. Lo que más bronca me da es que no estaba adentro del parque e igual me agarraron”.

Conforme reveló, “se me cruzaron dos personas de golpe, uno sacó un arma y el otro tenía un palo”. Ninguno tenían tapaboca, uno tenía gorra con visera, “deberían tener entre 25 y 30 años, eran delgados, pero mucho más no pude ver”, refirió Mathias. “¡Dame la bicicleta que te quemo!”, le gritó uno de los maleantes mientras lo apuntaba con el arma. “Yo me di vuelta, les dejé la bici y salieron corriendo”, contó.

Merli sostuvo que “lo peor es que no te resistís y te pueden llegar a hacer algo más. A un conocido mío lo asaltaron un poco más adelante, no se resistió y lo apuñalaron en el cuádriceps, se lo abrieron como un libro”. Asimismo, indicó que “este camino lo hago siempre, ida y vuelta. Últimamente lo estaba haciendo solo y a veces con un amigo. Por ese lado hacía mucho que no estaban robando. Sí en el Ecológico; en la salida de Villa Elisa también”.

Por último, manifestó que “para mí estaban con algo encima, no sé si droga o alcohol. Quedé con mucha, mucha bronca, eso es lo que siento. Está terrible la zona”.