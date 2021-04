“Patriarcal, machista y corrupto”: el furioso descargo de Xipolitakis contra el poder judicial

Vicky Xipolitakis y su ex, Javier Naselli, en tiempos mejores

Hace tiempo que Vicky Xipolitakis mantiene una disputa judicial con su ex marido y padre de su hijo Salvador, Javier Naselli. Luego de enterarse que la jueza Larroca le otorgó una probation al acusado, cuando la mediática y sus abogados (Yamil Castro Bianchi y Adrián González Gentile) pedían que vaya a juicio por amenazas y lesiones (tiene una denuncia por violencia de género), ella decidió manifestar su indignación en las redes por lo ocurrido, porque su ex esposo solamente deberá pagar 10 mil pesos como donación para evitar las tareas comunitarias.

“Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género, hoy les quiero contar que el poder judicial, porque justicia nunca hubo con nosotros así que no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo, pero yo no voy a parar hasta conseguir justicia”, fue el inicio de un video que la ex participante de “MasterChef” subió a sus redes sociales.

“Hoy peleo por mí y por todas ustedes mujeres víctimas de este sistema patriarcal, machista y corrupto, la justicia de los millonarios, esa es la que hoy estoy viviendo yo. No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas”, agregó la mediática, que recibió el apoyo y amor de sus seguidores con mensajes de apoyo y solidaridad.

Aclarando la situación de su defendida, el abogado Yamil Castro Bianchi le explicó a Teleshow que “la causa fue elevada a juicio, nosotros fuimos a una audiencia en la que la otra parte pidió hacer tareas comunitarias, nos opusimos, se opuso la Fiscalía y la jueza decidió darla igual, entonces nosotros lo apelamos”.

Por otro lado, el especialista evitó referirse a cómo avanzan los temas familiares en tanto “tenemos una medida cautelar que nos impide hacer manifestaciones”.

En diálogo con “Flor de Equipo”, su otro abogado, Adrián González Gentile, expresó su indignación ante la resolución judicial aduciendo que el “problema central” es que es “más cara” una multa de tránsito que “ahorcar a una mujer”.

“Estamos hablando de 16 mil pesos por dejar un auto mal estacionado y de 10 mil pesos por ahorcar a una mujer”, precisó el letrado.

Porque la probation, para Naselli, representará una donación de $10000 a un hospital y, según el abogado, “debe hacer un curso de género a distancia desde New York”.

Durante el verano, se filtró una carta que Vicky Xipolitakis le escribió a la jueza que lleva su causa en la que, además de un certificado médico, le contaba cómo había padecido en su cuerpo y salud mental la relación con su ex marido.