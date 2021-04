Glenn Close volvió a perder el Oscar pero "la rompió" con el perreo

Glenn Close tampoco pudo esta vez. En una nueva edición de los premios de la Academia, la actriz de 74 años volvió a presentarse por una estatuilla, en esta ocasión con una nominación a mejor actriz de reparto por la película "Hillbilly Elegy". Parecía que todo iba a salir redondo para ella, pero en la decisión del jurado predominó otro nombre, el de otra maestra del cine, Youn Yuh-jung, quien interpretó a la la enérgica abuela de "`Minari".

Se trató de la octava candidatura de Glenn a los Premios Oscar y como en las siete celebraciones anteriores se fue con las manos vacías. Pero eso no fue motivo para decaer, ya que se la vio a gusto durante la gala y hasta se animó a unos pasos de twerking con los que despertó sonrisas no sólo en la ceremonia sino también en las redes sociales.

Sólo Glenn Close podría ponerse a perrear después de perder el Oscar ❤️ #Oscars pic.twitter.com/k6ZELtYIXj — El HuffPost (@ElHuffPost) April 26, 2021

Youn, una prominente actriz de cine y televisión en su natal Corea del Sur, es la segunda actriz asiática que gana en la categoría, más de seis décadas después que la actriz japonesa Miyoshi Umeki por ``Sayonara'' de 1957.

En su discurso de aceptación, Youn fue tan encantadoramente espontánea como su personaje en "Minari''.

"Todos están perdonados'', dijo sonriendo dirigiéndose a aquellos que han pronunciado mal su nombre. Le agradeció a la que llamó su familia de "Minari", incluido el director Lee Isaac Chung, y a las formidables actrices con las que competía en la categoría.

"No creo en la competencia. ¿Cómo puedo ganarle a Glenn Close?'', dijo sobre su colega nominada por "Hillbilly Elegy" ("Hillbilly, una elegía rural"), quien lleva 8 candidaturas y 0 victorias.

Las otras nominadas eran Oliva Colman por ``The Father'' (``El padre``), Maria Bakalova for ``Borat Subsequent Moviefilm'' y Amanda Seyfried for ``Mank''.

Le acreditó su victoria a "un poco de suerte'' y "quizá la hospitalidad estadounidense para la actriz coreana".